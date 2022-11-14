Ранее судимый мужчина напал на пенсионерку и девушку в Тюмени

Злоумышленник напал на пенсионерку и девушку. Всё произошло на улице Республики и 50 лет ВЛКСМ.
«Выяснилось, что в первом случае злоумышленник зашёл за пенсионеркой в подъезд дома. В лифте он стал угрожать ей ножом и требовать деньги», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Пожилая женщина смогла отвлечь злоумышленника и забежала в квартиру. Подозреваемый скрылся.
Второй случай был зафиксирован на улице 50 лет ВЛКСМ. Мужчина зашел в подъезд дома следом за девушкой и угрожал ей ножом. Тюменка отдала ему 20 евро. На данный момент подозреваемый заключён под стражу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени женщина выращивала коноплю.