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Ранее судимый мужчина напал на пенсионерку и девушку в Тюмени

14 ноября 13:55
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина угрожал ножом пенсионерке и девушке

Сегодня в полицию Тюмени поступило два сообщения о разбоях в течение 60 минут. Через три часа сотрудники МВД задержали мужчину, им оказался ранее судимый тюменец.

Злоумышленник напал на пенсионерку и девушку. Всё произошло на улице Республики и 50 лет ВЛКСМ.

«Выяснилось, что в первом случае злоумышленник зашёл за пенсионеркой в подъезд дома. В лифте он стал угрожать ей ножом и требовать деньги», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина смогла отвлечь злоумышленника и забежала в квартиру. Подозреваемый скрылся.

Второй случай был зафиксирован на улице 50 лет ВЛКСМ. Мужчина зашел в подъезд дома следом за девушкой и угрожал ей ножом. Тюменка отдала ему 20 евро. На данный момент подозреваемый заключён под стражу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени женщина выращивала коноплю.

#Александр Мязин#Общество#Сотрудники полиции#Сотрудник полиции#Разбой#Суды
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