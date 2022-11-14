«Пойдут решать проблему кустарным методом»: новый закон об абортах до 18 лет

«По нашему мнению (Министерства здравоохранения), нормы пункта 5 части 4 статьи 13 и пункта 9 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, а также Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 565н, не предполагают предоставление информации о самом факте наступления беременности и (или) о несовершеннолетних, живущих половой жизнью, а содержат требование об информировании о фактах причинения вреда несовершеннолетним в результате противоправных действий, приведших к наступлению беременности».