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«Пойдут решать проблему кустарным методом»: новый закон об абортах до 18 лет

14 ноября 09:25
Фото: 1MI

Тюменки считают, что новый закон об абортах подвергает опасности жизнь подростков

«Наш город» в телеграм-канале провел голосование, результаты которого показали, что лишь половина тюменцев поддерживают введение запрета на аборт девушкам от 15 до 18 лет без согласия родителей.

Запрет на аборт без согласия родителей

Как известно, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей. 

В нашем телеграм-канале мы провели голосование, чтобы узнать мнение тюменцев по этому поводу. Из числа 600 опрошенных, 53% идею вице-премьера поддержали. Противоположное мнение выразили 38% респондентов, а 9% признались, что им все равно.

Стоит также отметить, что по заявлению Министерства здравоохранения, общее количество абортов за 5 лет в России снизилось на треть. 

Фото: 1MI

Можно ли сейчас сделать аборт без согласия родителей

На данный момент девушки с 15 лет самостоятельно принимают решение о прерывании беременности. Это регулируется статьей 54 закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ».

К тому же, с возраста 15 лет врачи обязаны соблюдать врачебную тайну, посторонние не должны узнать о диагнозах, поставленных юному пациенту. А потому родители без согласия ребенка сейчас не могут узнать о состоянии здоровья их сына или дочери.

В письме от 2018 года Министерство здравоохранения Российской Федерации дополнительно сообщало о своей позиции, касательно беременных в возрасте от 15 до 18 лет.

По замечанию специалистов ведомства, прежде чем сообщать в полицию данные о беременности несовершеннолетней пациентки медорганизация должна убедиться в том, что девушка подверглась сексуальному насилию.

«По нашему мнению (Министерства здравоохранения), нормы пункта 5 части 4 статьи 13 и пункта 9 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, а также Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 565н, не предполагают предоставление информации о самом факте наступления беременности и (или) о несовершеннолетних, живущих половой жизнью, а содержат требование об информировании о фактах причинения вреда несовершеннолетним в результате противоправных действий, приведших к наступлению беременности». 

Фото: 1MI

Беремена в 16

«Наш город» связался с девушкой, забеременевшей в 16 лет, которая прибегла к прерыванию беременности.

«Тогда все было по обоюдному согласию. Просто по глупости. Парень, с которым я тогда была в отношениях, сказал, что он бесплодный. А я-дурочка поверила. Так в один день я узнала, что забеременела», — рассказывает тюменка.

Партнер девушки, узнав о такой «неожиданности» сразу начал собирать деньги на аборт и искать больницу подальше от школы, где они оба учились.

«А я была и не против аборта. Я понимала, что не готова еще быть мамой, также знала, что мои родители очень негативно на такую новость отреагируют. Поэтому стала уповать на то, что мы сможем все провернуть тайком от всех», — говорит девушка.

В больницу подростки пришли вместе, законов они не знали, поэтому прямо спрашивали у врачей, смогут ли об этом узнать родители. Врачи вздыхали, но обещали сохранить проведение процедуры в тайне.

«О деталях аборта говорить не очень хочу. Все прошло довольно быстро. Родители так ни о чем и не узнали, пока я сама не рассказала им, будучи уже взрослой. Но, возвращаясь к новому закону, который хотят продвинуть, скажу, что это приведет лишь к популяризации кустарных абортов, а вместе с этим, к различным заболеваниям и даже смертям. Если бы тогда я не смогла попасть на процедуру в нормальную больницу, думаю, что я бы тоже прибегла к различным радикальным методам», — считает тюменка.
Фото: 1MI

Закон нужен, но о половом воспитании

Мама 4 дочерей Кристина Г. принятие такого закона поддерживает, но считает, что родители должны узнавать от ребенка о беременности раньше врачей.

«Здесь ведь вопрос на самом деле в воспитании. Если бы дети не боялись своих родителей, а доверяли им и видели бы в них поддержку, то не бежали бы делать аборт, а советовались бы с мамой или папой. Родитель не должен осуждать факт беременности, тут нужно спокойно поговорить с дочкой и прийти к решению, которое подходит конкретной девочке в конкретной ситуации», — говорит тюменская мама.

Также она считает, что уроки полового воспитания помогли бы избежать нежелательной беременности в юном возрасте.

«Если бы о сексе с подростками говорили открыто и прямо, то этот процесс не вызывал бы стольких проблем и ошибок. Отсутствие „табу“ на этой теме, как мне кажется, повлекло бы развитие целомудрия и повышению среднего возраста вступления в половую связь. Ведь все знают, что запретный плод вызывает особый интерес», — считает мама 4 детей.
#Здравоохранение#Подростки#Министерство здравоохранения РФ#Беременность#Недоношенные дети#Алиса Вернер#Больницы#Тюменцы#Голикова
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