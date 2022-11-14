«Пойдут решать проблему кустарным методом»: новый закон об абортах до 18 лет

Как известно, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей.
В нашем телеграм-канале мы провели голосование, чтобы узнать мнение тюменцев по этому поводу. Из числа 600 опрошенных, 53% идею вице-премьера поддержали. Противоположное мнение выразили 38% респондентов, а 9% признались, что им все равно.
Стоит также отметить, что по заявлению Министерства здравоохранения, общее количество абортов за 5 лет в России снизилось на треть.
На данный момент девушки с 15 лет самостоятельно принимают решение о прерывании беременности. Это регулируется статьей 54 закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ».
К тому же, с возраста 15 лет врачи обязаны соблюдать врачебную тайну, посторонние не должны узнать о диагнозах, поставленных юному пациенту. А потому родители без согласия ребенка сейчас не могут узнать о состоянии здоровья их сына или дочери.
В письме от 2018 года Министерство здравоохранения Российской Федерации дополнительно сообщало о своей позиции, касательно беременных в возрасте от 15 до 18 лет.
По замечанию специалистов ведомства, прежде чем сообщать в полицию данные о беременности несовершеннолетней пациентки медорганизация должна убедиться в том, что девушка подверглась сексуальному насилию.
«По нашему мнению (Министерства здравоохранения), нормы пункта 5 части 4 статьи 13 и пункта 9 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, а также Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 565н, не предполагают предоставление информации о самом факте наступления беременности и (или) о несовершеннолетних, живущих половой жизнью, а содержат требование об информировании о фактах причинения вреда несовершеннолетним в результате противоправных действий, приведших к наступлению беременности».
«Наш город» связался с девушкой, забеременевшей в 16 лет, которая прибегла к прерыванию беременности.
«Тогда все было по обоюдному согласию. Просто по глупости. Парень, с которым я тогда была в отношениях, сказал, что он бесплодный. А я-дурочка поверила. Так в один день я узнала, что забеременела», — рассказывает тюменка.
Партнер девушки, узнав о такой «неожиданности» сразу начал собирать деньги на аборт и искать больницу подальше от школы, где они оба учились.
«А я была и не против аборта. Я понимала, что не готова еще быть мамой, также знала, что мои родители очень негативно на такую новость отреагируют. Поэтому стала уповать на то, что мы сможем все провернуть тайком от всех», — говорит девушка.
В больницу подростки пришли вместе, законов они не знали, поэтому прямо спрашивали у врачей, смогут ли об этом узнать родители. Врачи вздыхали, но обещали сохранить проведение процедуры в тайне.
«О деталях аборта говорить не очень хочу. Все прошло довольно быстро. Родители так ни о чем и не узнали, пока я сама не рассказала им, будучи уже взрослой. Но, возвращаясь к новому закону, который хотят продвинуть, скажу, что это приведет лишь к популяризации кустарных абортов, а вместе с этим, к различным заболеваниям и даже смертям. Если бы тогда я не смогла попасть на процедуру в нормальную больницу, думаю, что я бы тоже прибегла к различным радикальным методам», — считает тюменка.
Мама 4 дочерей Кристина Г. принятие такого закона поддерживает, но считает, что родители должны узнавать от ребенка о беременности раньше врачей.
«Здесь ведь вопрос на самом деле в воспитании. Если бы дети не боялись своих родителей, а доверяли им и видели бы в них поддержку, то не бежали бы делать аборт, а советовались бы с мамой или папой. Родитель не должен осуждать факт беременности, тут нужно спокойно поговорить с дочкой и прийти к решению, которое подходит конкретной девочке в конкретной ситуации», — говорит тюменская мама.
Также она считает, что уроки полового воспитания помогли бы избежать нежелательной беременности в юном возрасте.
«Если бы о сексе с подростками говорили открыто и прямо, то этот процесс не вызывал бы стольких проблем и ошибок. Отсутствие „табу“ на этой теме, как мне кажется, повлекло бы развитие целомудрия и повышению среднего возраста вступления в половую связь. Ведь все знают, что запретный плод вызывает особый интерес», — считает мама 4 детей.