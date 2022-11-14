Понедельник в Тюмени начался с 9-балльных пробок

Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Тульской, Республики – от Парфенова до Мельникайте и от Холодильной до Профсоюзной. Также движение затруднено на улицах Пермякова, Холодильной, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профсоюзной, Ленина, Челюскинцев и 2-й Луговой, Ямской.