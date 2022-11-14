Понедельник в Тюмени начался с 9-балльных пробок

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на Окружной дороге , улице Закалужской. В пробке стоит участок Червишевского тракта – от Федюнинского до Московского тракта, Мельникайте – от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ.
Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Тульской, Республики – от Парфенова до Мельникайте и от Холодильной до Профсоюзной. Также движение затруднено на улицах Пермякова, Холодильной, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профсоюзной, Ленина, Челюскинцев и 2-й Луговой, Ямской.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени похолодает до – 19 – 20. Сегодня температура воздуха составит – 1 – 4. В течение дня вероятны осадки в виде дождя со снегом.