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«Пинали только в голову, я уже с жизнью попрощался»: тюменца зверски избили

14 ноября 10:54
Фото: nashgorod.ru
На Василия напали четыре человека.

Четверо мужчин сломали кости черепа тюменцу в гаражном кооперативе

9 ноября в гаражном кооперативе по улице Ветеранов труда в Тюмени на мужчину напали 4 человека, избили его, сломали кости черепа. Драка началась из-за безобидного замечания, но закончилась серьезными травмами. Среди нападавших мог быть участковый, драка произошла накануне Дня полиции.

Проделки молодежи: начало истории

«Два раза приезжал в гараж. Подозрение вызвала молодёжь — они сделали баррикаду из снега, бегали по гаражам. С полок в гаражах всё падало на машины. Я этим ребятам ни раз говорил, что машины в гаражах разные стоят — от „Жигулей“ до „Мерседеса“. Потом родители же платить будут. Нет, не понимали», — вспоминает Василий.

В очередной раз мужчина, 9 ноября, находясь в гараже, услышал чей-то смех и разговоры. Вспомнил, что недалеко видел припаркованный автомобиль, хотя обычно тем гаражом пользуются редко.

Он подумал, что ребята опять принялись за старое, и решил снова с ними поговорить. Подошел к компании и спросил, что они тут делают. Но в ответ тюменец получил фразу «Тебе какая разница?», а затем сразу избиение.

Василий пытался извиниться в процессе побоев, но это не помогло — нападавшие продолжили бить и пинать его. Как итог — переломы костей черепа и лицевых костей.

«Думал, что бегает молодёжь снова, а попалась эта компания. Темно было. Я не рассмотрел. Потом извинялся, объяснял, что ошибся. Нет, это не подействовало», — рассказал «Нашему Городу» пострадавший.
Около этих гаражей мужчину избивали, ударили головой об эту стену.Около этих гаражей мужчину избивали, ударили головой об эту стену.
Около этих гаражей мужчину избивали, ударили головой об эту стену.
Фото: nashgorod.ru

Избиение толпой: «головой об стену ударили несколько раз»

Сразу после того, как Василий поинтересовался, чем молодые люди занимаются в гаражах, на него налетели четверо. Он не терял сознание, поэтому все помнит.

«Он меня бьет, я его в ответ. Потом двое меня бьют головой об стену, начинают запинывать. Один сказал: „С**а, он мне нос разбил, а мне завтра на совещание“, и меня начали еще хлеще избивать. Говорю им: „Мужики, извините, ошибся“. Потом они вроде маленько отступили», — объяснил собеседник.

Когда появилась возможность уйти, тюменец сразу встал и пошел к выходу из гаражного кооператива. Но избежать изуверства не удалось — его догнали и продолжили калечить.

«Около другого гаража меня кто-то из них догнал, сбил с ног и снова запинывал. Потом они ушли, я из последних сил дошел до сторожки.Там вызвали скорую, полицию, и меня в больницу увезли. Полиция приехала, сфотографировала тут всё», — уточнил мужчина.

После выписки из больницы Василий вернулся к гаражам и детально восстановил события, записал номера гаражей, в которых могли находиться нападавшие. С этими данными он пошел в полицию.

Камер в гаражном кооперативе нет.Камер в гаражном кооперативе нет.
Фото: nashgorod.ru

Били жестоко, сломали лицевые кости и челюсть

После осмотра врачом стало ясно, что у Василия закрытые множественные переломы костей черепа и закрытый перелом костей лица и челюсти. Диагноз подтвердился после обследования и зафиксирован в справке.

Адвокат Павел Руснаков прокомментировал медицинский документ:

«Такие повреждения судебно-медицинская экспертиза может посчитать как тяжкий вред здоровью. Все зависит от экспертов сейчас».

По всему лицу у тюменца раны и ссадины — около правой брови, на слизистой нижней губы. Челюстно-лицевой хирург после выписки прописал антибиотики, мази и капли.

Дочь пострадавшего в соцсетях рассказала о произошедшем избиении. Оно произошло 9 ноября примерно в 19 часов. Девушка попросила откликнуться тех, кто знает о драке или даже видел её. Она также отметила, что никаких зацепок у них нет.

В комментариях горожанин предположил, что в драке может быть замешан полицейский из службы участковых уполномоченных (имеется в распоряжении редакции - прим. ред.). По неизвестной причине этот комментарий удален самим пользователем или администрацией группы.

«Там камеры не работают, стоят обычные макеты!. В полицию заявление подано, никаких новостей» — рассказала девушка.

Тюменцы предложили искать нападавших как раз через полицию — по геолокации телефонов отследить, кто именно находился в гаражах в момент избиения. Еще один способ найти очевидцев — поспрашивать у владельцев соседних гаражей. Вероятно, в этот момент кто-то находился на территории кооператива и видел драку.

Владелец гаража по соседству, встретив избитого Василия возле гаражей, вспомнил, что в этом гаражном кооперативе такого никогда не. было:

«Не припомню такого, много лет уже содержу гараж. Скорее всего компания выпивала в одном из них и Василий им попался под горячую руку».

Редакция «Нашего города» отправила запрос начальнику тюменской полиции с просьбой рассказать о ходе расследования жестокого избиения, ждем ответа.

#Анна Доронина
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