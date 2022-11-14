«Пинали только в голову, я уже с жизнью попрощался»: тюменца зверски избили

«Два раза приезжал в гараж. Подозрение вызвала молодёжь — они сделали баррикаду из снега, бегали по гаражам. С полок в гаражах всё падало на машины. Я этим ребятам ни раз говорил, что машины в гаражах разные стоят — от „Жигулей“ до „Мерседеса“. Потом родители же платить будут. Нет, не понимали», — вспоминает Василий.
В очередной раз мужчина, 9 ноября, находясь в гараже, услышал чей-то смех и разговоры. Вспомнил, что недалеко видел припаркованный автомобиль, хотя обычно тем гаражом пользуются редко.
Он подумал, что ребята опять принялись за старое, и решил снова с ними поговорить. Подошел к компании и спросил, что они тут делают. Но в ответ тюменец получил фразу «Тебе какая разница?», а затем сразу избиение.
Василий пытался извиниться в процессе побоев, но это не помогло — нападавшие продолжили бить и пинать его. Как итог — переломы костей черепа и лицевых костей.
«Думал, что бегает молодёжь снова, а попалась эта компания. Темно было. Я не рассмотрел. Потом извинялся, объяснял, что ошибся. Нет, это не подействовало», — рассказал «Нашему Городу» пострадавший.
Сразу после того, как Василий поинтересовался, чем молодые люди занимаются в гаражах, на него налетели четверо. Он не терял сознание, поэтому все помнит.
«Он меня бьет, я его в ответ. Потом двое меня бьют головой об стену, начинают запинывать. Один сказал: „С**а, он мне нос разбил, а мне завтра на совещание“, и меня начали еще хлеще избивать. Говорю им: „Мужики, извините, ошибся“. Потом они вроде маленько отступили», — объяснил собеседник.
Когда появилась возможность уйти, тюменец сразу встал и пошел к выходу из гаражного кооператива. Но избежать изуверства не удалось — его догнали и продолжили калечить.
«Около другого гаража меня кто-то из них догнал, сбил с ног и снова запинывал. Потом они ушли, я из последних сил дошел до сторожки.Там вызвали скорую, полицию, и меня в больницу увезли. Полиция приехала, сфотографировала тут всё», — уточнил мужчина.
После выписки из больницы Василий вернулся к гаражам и детально восстановил события, записал номера гаражей, в которых могли находиться нападавшие. С этими данными он пошел в полицию.
После осмотра врачом стало ясно, что у Василия закрытые множественные переломы костей черепа и закрытый перелом костей лица и челюсти. Диагноз подтвердился после обследования и зафиксирован в справке.
Адвокат Павел Руснаков прокомментировал медицинский документ:
«Такие повреждения судебно-медицинская экспертиза может посчитать как тяжкий вред здоровью. Все зависит от экспертов сейчас».
По всему лицу у тюменца раны и ссадины — около правой брови, на слизистой нижней губы. Челюстно-лицевой хирург после выписки прописал антибиотики, мази и капли.
Дочь пострадавшего в соцсетях рассказала о произошедшем избиении. Оно произошло 9 ноября примерно в 19 часов. Девушка попросила откликнуться тех, кто знает о драке или даже видел её. Она также отметила, что никаких зацепок у них нет.
В комментариях горожанин предположил, что в драке может быть замешан полицейский из службы участковых уполномоченных (имеется в распоряжении редакции - прим. ред.). По неизвестной причине этот комментарий удален самим пользователем или администрацией группы.
«Там камеры не работают, стоят обычные макеты!. В полицию заявление подано, никаких новостей» — рассказала девушка.
Тюменцы предложили искать нападавших как раз через полицию — по геолокации телефонов отследить, кто именно находился в гаражах в момент избиения. Еще один способ найти очевидцев — поспрашивать у владельцев соседних гаражей. Вероятно, в этот момент кто-то находился на территории кооператива и видел драку.
Владелец гаража по соседству, встретив избитого Василия возле гаражей, вспомнил, что в этом гаражном кооперативе такого никогда не. было:
«Не припомню такого, много лет уже содержу гараж. Скорее всего компания выпивала в одном из них и Василий им попался под горячую руку».
Редакция «Нашего города» отправила запрос начальнику тюменской полиции с просьбой рассказать о ходе расследования жестокого избиения, ждем ответа.