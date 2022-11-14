Опубликованы новые материалы дела Виталия Бережного

Если верить документу, то в ходе допроса Бережной сообщал, что не знаком с семьей Муравьевых, в частности с Анастасией, в убийстве которой его обвиняют.
Мужчина утверждает, что о смерти девочки он узнал из новостей.
После показаний следует стандартная подпись «с моих слов записано верно, мною прочитано».
В сопутствующих документах также указано, что в допросе эксперт не участвовал.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Елена Шихова публиковала фотографии, на которых изображена одежда, в которой, по версии следствия, Бережной был в день задержания.