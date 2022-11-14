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Опубликованы новые материалы дела Виталия Бережного

14 ноября 04:52
Фото: nashgorod.ru

Адвокат Бережного обнародовала протокол допроса ее подзащитного

В своем телеграм-канале Елена Шихова, выступающая адвокатом Виталия Бережного, опубликовала новый документ из материалов дела. На этот раз Шихова представила общественности протокол допроса Бережного.

Если верить документу, то в ходе допроса Бережной сообщал, что не знаком с семьей Муравьевых, в частности с Анастасией, в убийстве которой его обвиняют.

Мужчина утверждает, что о смерти девочки он узнал из новостей.

Фото: Телеграм-канал Елены Шиховой

После показаний следует стандартная подпись «с моих слов записано верно, мною прочитано».

В сопутствующих документах также указано, что в допросе эксперт не участвовал.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Елена Шихова публиковала фотографии, на которых изображена одежда, в которой, по версии следствия, Бережной был в день задержания.

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