Николай Савченко назначен спецпредставителем губернатора по вопросам СВО

Об этом стало известно 14 ноября.
Решение принято по рекомендации оперштаба по обеспечению безопасности Тюменской области.
«Николай Савченко, возглавляющий Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», обладает большим опытом подобной работы», - сообщает пресс-служба информцентра правительства региона.
Данная должность введена для координации работы общественных организаций и правительства для сбора помощи военным, участвующим в СВО.
В начале октября Николай Савченко сообщал, что создании в Тюменской области инструкторского отдела для обучения военнообязанных.