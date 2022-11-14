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Николай Савченко назначен спецпредставителем губернатора по вопросам СВО

14 ноября 14:36
Фото: 1MI

Александр Моор назначил спецпредставителя по вопросам СВО

Общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции стал Николай Савченко, сообщает информцентр правительства региона.

Об этом стало известно 14 ноября.

Решение принято по рекомендации оперштаба по обеспечению безопасности Тюменской области.

«Николай Савченко, возглавляющий Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», обладает большим опытом подобной работы», - сообщает пресс-служба информцентра правительства региона.

Данная должность введена для координации работы общественных организаций и правительства для сбора помощи военным, участвующим в СВО. 

В начале октября Николай Савченко сообщал, что создании в Тюменской области инструкторского отдела для обучения военнообязанных.

 

#Александр Мязин#Общество#Армия#Назначения#Новые назначения#Военные
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