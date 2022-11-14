Морозы надвигаются на Тюменскую область

Стоит отметить, что 14 ноября в Тюмени весь день идёт снег. При этом, температура воздуха вечером составляет около + 1 градуса. Из-за этого в областной столице появились большие лужи. В районе улицы Газовиков, 47а, днём «ни проехать, ни пройти», ливнёвки не помогают. Похожая ситуация возникает в этом районе постоянно.