Мобилизованный тюменец будет обжаловать решение суда

Но, по категории II, мужчина должен получить категорию годности «В», но врач использовал категорию III и поставил — «Б».

«В суды поступает большое количество исков, но всем почти отказывают, отвечая, что они подлежат мобилизации, не смотря на то, что у многих есть какие-то основания для отсрочки. Похоже, что не смогли набрать тех, кто действительно подходит по критериям», — рассуждает адвокат Павел Руснаков.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как мобилизованные пытаются защитить свои права в суде.