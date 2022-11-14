nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованный тюменец будет обжаловать решение суда

14 ноября 05:18
Фото: nashgorod.ru

Тюменец, которому отказали в иске об оспаривании категории годности, подает апелляцию

Мобилизованный из Тюмени, который в суде, хотел оспорить, установленную ему категорию годности, подает апелляцию в Тюменский областной суд.
Сюжет
Суд

Михаил Кружинов, представляющий мобилизованного в суде, сообщил, что он будет оспаривать отказ в иске. Для этого он обратится в Тюменский областной суд.

«Суд основывает свое решение на том, что согласно указу президента мобилизованные имеют статус контрактника. При этом в суде было установлено, что статус контрактника у них исключительно в плане социального статуса. В ходе заседания, представитель военкомата  это подтвердил», — рассказал «Нашему городу» Михаил Кружинов.

Согласно общим положениям этого требования, категория годности граждан определяется тремя условными категориями:

I — граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу;

II — военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или прошедшие военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных в графе I);

III графа — граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту.

Врач и истец еще в зале суда сошлись на том, что мужчина годен с «незначительными повреждениями функций».

Но, по категории II, мужчина должен получить категорию годности «В», но врач использовал категорию III и поставил — «Б». 

«В суды поступает большое количество исков, но всем почти отказывают, отвечая, что они подлежат мобилизации, не смотря на то, что у многих есть какие-то основания для отсрочки. Похоже, что не смогли набрать тех, кто действительно подходит по критериям», — рассуждает адвокат Павел Руснаков.

Ранее «Наш город» рассказывал  о том, как мобилизованные пытаются защитить свои права в суде. 

#Алиса Вернер#Суд#Частичная мобилизация#Тюменский областной суд#Призыв#Военный призыв#Служба по контракту#Заболевания
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20