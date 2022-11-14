Мобилизованный тюменец будет обжаловать решение суда

Михаил Кружинов, представляющий мобилизованного в суде, сообщил, что он будет оспаривать отказ в иске. Для этого он обратится в Тюменский областной суд.
«Суд основывает свое решение на том, что согласно указу президента мобилизованные имеют статус контрактника. При этом в суде было установлено, что статус контрактника у них исключительно в плане социального статуса. В ходе заседания, представитель военкомата это подтвердил», — рассказал «Нашему городу» Михаил Кружинов.
Согласно общим положениям этого требования, категория годности граждан определяется тремя условными категориями:
I — граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу;
II — военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или прошедшие военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных в графе I);
III графа — граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту.
Врач и истец еще в зале суда сошлись на том, что мужчина годен с «незначительными повреждениями функций».
Но, по категории II, мужчина должен получить категорию годности «В», но врач использовал категорию III и поставил — «Б».
«В суды поступает большое количество исков, но всем почти отказывают, отвечая, что они подлежат мобилизации, не смотря на то, что у многих есть какие-то основания для отсрочки. Похоже, что не смогли набрать тех, кто действительно подходит по критериям», — рассуждает адвокат Павел Руснаков.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как мобилизованные пытаются защитить свои права в суде.