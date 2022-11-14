Медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом

К счастью, действовать они начали оперативно — пока один из них вызывал рвоту и промывал водой рот ребенка, второй вызывал бригаду скорой помощи и открывал окна для проветривания. Медики прибыли спустя двенадцать минут. Малышу была проведена антидотная терапия, которая заблокировала действие яда на организм. После этого ребенка доставили в больницу.