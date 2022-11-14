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Медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом

14 ноября 08:17
Фото: 1MI

В Тюмени 2-летний ребенок отравился дихлофосом

Тюменские медики спасли жизнь 2-летнему ребенку, решившему попробовать на вкус дихлофос. ЧП произошло в тот момент, когда родители вышли из комнаты. Вернувшись, они обнаружили в руках у малыша бутылочку с токсичной жидкостью.
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Тюмень

К счастью, действовать они начали оперативно — пока один из них вызывал рвоту и промывал водой рот ребенка, второй вызывал бригаду скорой помощи и открывал окна для проветривания. Медики прибыли спустя двенадцать минут. Малышу была проведена антидотная терапия, которая заблокировала действие яда на организм. После этого ребенка доставили в больницу.

Тюменские медики настоятельно рекомендуют тюменцам держать средства бытовой химии и медикаменты в недоступных для детей местах. В случае отравления, к примеру дихлофосом, необходимо вызвать рвоту и проветрить помещение. Также рекомендовано обильное питье.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 8-летнему тюменцу, проглотившему колпачок от авторучки. Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы № 2 выполнили школьнику ригидную бронхоскопию. На данный момент юный тюменец уже идет на поправку.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Врачи#Отравление#Скорая помощь
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