Медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом

К счастью, действовать они начали оперативно — пока один из них вызывал рвоту и промывал водой рот ребенка, второй вызывал бригаду скорой помощи и открывал окна для проветривания. Медики прибыли спустя двенадцать минут. Малышу была проведена антидотная терапия, которая заблокировала действие яда на организм. После этого ребенка доставили в больницу.
Тюменские медики настоятельно рекомендуют тюменцам держать средства бытовой химии и медикаменты в недоступных для детей местах. В случае отравления, к примеру дихлофосом, необходимо вызвать рвоту и проветрить помещение. Также рекомендовано обильное питье.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 8-летнему тюменцу, проглотившему колпачок от авторучки. Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы № 2 выполнили школьнику ригидную бронхоскопию. На данный момент юный тюменец уже идет на поправку.