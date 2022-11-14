Константин Строгий прибыл в Тюмень, чтобы проверить жалобы мобилизованных

Тюмень посетил Константин Строгий из-за жалоб мобилизованных

Руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей. Но сам не подтвердил, что был в Тюмени.