Константин Строгий прибыл в Тюмень, чтобы проверить жалобы мобилизованных

Все дело в том, что ему поручили разобраться в деле капитана Михаила Жихарева и жалобах других мобилизованных.
Напомним, Жихарев записал видеообращение, в котором рассказал о том, что у него украли телефон во время задержания военной полицией. Михаил стал известен после разговора с губернатором Дмитрием Махониным. Мужчина поведал о многих проблемах военнослужащих.
«Наш город» связался с Константином Строгим. Однако, руководитель Пермского центра не стал давать комментарии по поводу поездки в Тюмень.
Ранее «Наш город» писал о том, что после нашей публикации Михаил Жихарев согласился рассказать о причинах его отстранения, пьянстве мобилизованных и запретах на боевую подготовку. Он рассказал о действиях некоторых «субъектов», которые вносили смуту в рабочий процесс.