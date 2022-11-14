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Константин Строгий прибыл в Тюмень, чтобы проверить жалобы мобилизованных

14 ноября 07:47
Фото: 1MI

Тюмень посетил Константин Строгий из-за жалоб мобилизованных

Руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей. Но сам не подтвердил, что был в Тюмени.

Все дело в том, что ему поручили разобраться в деле капитана Михаила Жихарева и жалобах других мобилизованных.

Напомним, Жихарев записал видеообращение, в котором рассказал о том, что у него украли телефон во время задержания военной полицией. Михаил стал известен после разговора с губернатором Дмитрием Махониным. Мужчина поведал о многих проблемах военнослужащих.

«Наш город» связался с Константином Строгим. Однако, руководитель Пермского центра не стал давать комментарии по поводу поездки в Тюмень.

Ранее «Наш город» писал о том, что после нашей публикации Михаил Жихарев согласился рассказать о причинах его отстранения, пьянстве мобилизованных и запретах на боевую подготовку. Он рассказал о действиях некоторых «субъектов», которые вносили смуту в рабочий процесс.

#Мелиса Учунджю#Жалобы#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Кража#Администрация#Военнослужащие#Призывники
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