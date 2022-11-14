nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какие выплаты положены тюменцам, пострадавшим на производстве

14 ноября 05:33
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали, на какие выплаты они могут претендовать при получении травм на производстве. По словам юриста Дарьи Володиной, при утрате профессиональной трудоспособности сотруднику предприятия положены единовременные выплаты.
Сюжет
Тюмень

В этом году максимальный размер такой единовременной страховой выплаты составляет 114 тысяч 899 рублей. Помимо того, существуют ежемесячные страховые выплаты, которые выплачивают на протяжении всего времени лечения работника. Максимальная сумма составляет 88 тысяч 346 рублей.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты на медицинское, социальное и профессиональное восстановление. Правда, лечение оплачивают только в том случае, если увечья подтверждены врачебной комиссией и внесены в программу реабилитации пострадавшего через Бюро Медико-социальной экспертизы.

Все компенсации оформляют в Фонде социального страхования ФСС. Выплаты в счет компенсации морального вреда выплачивает работодатель, пишет «АиФ-Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени автослесарь одной из СТО получил серьезную травму глаза на работе. В ходе проверки инспекторы государственной инспекции труда выявили нарушения в работе предприятия. Как выяснилось, с сотрудниками не проводили инструктаж по технике безопасности.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Единовременные выплаты#Выплата#Производственные травмы
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20