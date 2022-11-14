Какие выплаты положены тюменцам, пострадавшим на производстве

В этом году максимальный размер такой единовременной страховой выплаты составляет 114 тысяч 899 рублей. Помимо того, существуют ежемесячные страховые выплаты, которые выплачивают на протяжении всего времени лечения работника. Максимальная сумма составляет 88 тысяч 346 рублей.
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты на медицинское, социальное и профессиональное восстановление. Правда, лечение оплачивают только в том случае, если увечья подтверждены врачебной комиссией и внесены в программу реабилитации пострадавшего через Бюро Медико-социальной экспертизы.
Все компенсации оформляют в Фонде социального страхования ФСС. Выплаты в счет компенсации морального вреда выплачивает работодатель, пишет «АиФ-Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени автослесарь одной из СТО получил серьезную травму глаза на работе. В ходе проверки инспекторы государственной инспекции труда выявили нарушения в работе предприятия. Как выяснилось, с сотрудниками не проводили инструктаж по технике безопасности.