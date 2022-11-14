Какие выплаты положены тюменцам, пострадавшим на производстве

В этом году максимальный размер такой единовременной страховой выплаты составляет 114 тысяч 899 рублей. Помимо того, существуют ежемесячные страховые выплаты, которые выплачивают на протяжении всего времени лечения работника. Максимальная сумма составляет 88 тысяч 346 рублей.