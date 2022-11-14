Из-за равнодушия отца своего ребенка тюменка лишила его родительских прав

Выяснилось, что с 2008 года Анастасия С. находилась в браке с Олегом Ж. Через год у них родился ребенок. Спустя семь месяце после рождения сына пара распалась.
Женщина обратилась в суд, чтобы обязать Олега платить алименты. Он продолжал не выплачивать деньги, из-за чего привлекался к уголовной ответственности. За все прошедшее время мужчина не интересовался жизнью ребенка и не участвовал в ней.
Анастасия хочет лишить бывшего сожителя родительских прав, поскольку Олег равнодушно относится к сыну. Она также рассказала суду, что как-то раз он заявился пьяный, когда пришел общаться с ребенком. Кроме того, сама женщина отмечает, что не запрещает ребенку общаться с отцом.
Олег не пришел на судебное заседание.
Сам ребенок рассказал, что не помнит отца и не планирует в дальнейшем общаться с ним. Также добавил, что мама не запрещает ему видеться с отцом.
Суд удовлетворил иск Анастасии. Мужчина лишен родительских прав. С него взыскали госпошлину в размере 300 рублей.
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