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Из-за равнодушия отца своего ребенка тюменка лишила его родительских прав

14 ноября 07:26
Фото: 1MI
Суд рассмотрел заявление тюменки о лишении родительских прав ее бывшего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Выяснилось, что с 2008 года Анастасия С. находилась в браке с Олегом Ж. Через год у них родился ребенок. Спустя семь месяце после рождения сына пара распалась.

Женщина обратилась в суд, чтобы обязать Олега платить алименты. Он продолжал не выплачивать деньги, из-за чего привлекался к уголовной ответственности. За все прошедшее время мужчина не интересовался жизнью ребенка и не участвовал в ней.

Анастасия хочет лишить бывшего сожителя родительских прав, поскольку Олег равнодушно относится к сыну. Она также рассказала суду, что как-то раз он заявился пьяный, когда пришел общаться с ребенком. Кроме того, сама женщина отмечает, что не запрещает ребенку общаться с отцом.

Олег не пришел на судебное заседание.

Сам ребенок рассказал, что не помнит отца и не планирует в дальнейшем общаться с ним. Также добавил, что мама не запрещает ему видеться с отцом.

Суд удовлетворил иск Анастасии. Мужчина лишен родительских прав. С него взыскали госпошлину в размере 300 рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что десятерых тюменских водителей лишили прав в этом году из-за психических заболеваний. Все автовладельцы — жители Нижнетавдинского района. Соответствующие исковые заявления в суд подала прокуратура муниципалитета.

#Новости тюмени#Губернатор#Родительские права#Тюменский городской родительский комитет#Прием заявлений#Жалобы#Иск#Мелиса Учунджю
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