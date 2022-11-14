Игорь Швец назначен на должность командира полка тюменского ГИБДД

На должность командира полка ГИБДД Тюменской области назначен Игорь Швец

Подполковник полиции Игорь Сергеевич Швец назначен на должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. По данным пресс-службы ГИБДД, он начал службу в январе 2000 года.