Игорь Швец назначен на должность командира полка тюменского ГИБДД

Он прошел путь от инспектора ДПС до командира полка.
«С 2000 года по 2005 годы служил в отделении уголовного розыска на различных должностях в Аромашевском РОВД Тюменской области. С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
За время службы был награждён медалями МВД, нагрудным знаком «За отличную службу».
Ранее «Наш город» сообщал, что Ольга Галкина была назначена главой тюменского департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.