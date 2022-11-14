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Игорь Швец назначен на должность командира полка тюменского ГИБДД

14 ноября 11:52
Фото: 1MI

На должность командира полка ГИБДД Тюменской области назначен Игорь Швец

Подполковник полиции Игорь Сергеевич Швец назначен на должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. По данным пресс-службы ГИБДД, он начал службу в январе 2000 года.

Он прошел путь от инспектора ДПС до командира полка.

«С 2000 года по 2005 годы служил в отделении уголовного розыска на различных должностях в Аромашевском РОВД Тюменской области. С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

За время службы был награждён медалями МВД, нагрудным знаком «За отличную службу».

Ранее «Наш город» сообщал, что Ольга Галкина была назначена главой тюменского департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

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