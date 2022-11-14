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Грузовик вылетел в кювет около Тобольска

14 ноября 11:00
Фото: 1MI

Недалеко от Тобольска фура вылетела в кювет из-за скользкой дороги

По данным паблика «Авто Тюмень. ДТП», серьёзных повреждений удалось избежать. Грузовик не задел другие машины. Стоит отметить, что 14 ноября на местных дорогах скользко из-за снегопада.

Инцидент произошел около Тобольска сегодня днём. В кювет попала фура с тюменскими номерами. О пострадавших не сообщается, водитель связался с другими дальнобойщиками.

Пасмурная погода ожидается в Тюменской области и 15 ноября, выпадет 2 мм осадков. В среду синоптики прогнозируют похолодание, температура воздуха снизится до – 10 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 ноября в утренний час пик в Тюмени наблюдались 9-бальные пробки. В городе произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, о пострадавших не сообщается.

Фото: скрин "Авто Тюмень. ДТП"
#Снегопад#ДТП#ГИБДД#Аварии#Александр Мязин
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