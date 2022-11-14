Грузовик вылетел в кювет около Тобольска

Инцидент произошел около Тобольска сегодня днём. В кювет попала фура с тюменскими номерами. О пострадавших не сообщается, водитель связался с другими дальнобойщиками.
Пасмурная погода ожидается в Тюменской области и 15 ноября, выпадет 2 мм осадков. В среду синоптики прогнозируют похолодание, температура воздуха снизится до – 10 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 ноября в утренний час пик в Тюмени наблюдались 9-бальные пробки. В городе произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, о пострадавших не сообщается.