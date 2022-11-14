Фригийские колпаки стали талисманом Олимпийских игр в Париже

Организаторы 33-х Летних Олимпийских игр в Париже представили талисманы соревнований. Ими стали игрушки в виде фригийских колпаков, которые были символом Великой французской революции. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на сайт Олимпийских игр в Париже.