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Фригийские колпаки стали талисманом Олимпийских игр в Париже

14 ноября 17:40
Оргкомитет соревнований призвал участников сделать революцию в спорте.

Организаторы 33-х Летних Олимпийских игр в Париже представили талисманы соревнований. Ими стали игрушки в виде фригийских колпаков, которые были символом Великой французской революции. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на сайт Олимпийских игр в Париже.

 

Организаторы считают, что такой талисман может стать посланием спортсменов сделать революцию в спорте. 

 

Летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года и пройдут под девизом "Широко открытые игры". В них примет одинаковое количество мужчин и женщин.

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