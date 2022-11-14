Фригийские колпаки стали талисманом Олимпийских игр в Париже

Организаторы 33-х Летних Олимпийских игр в Париже представили талисманы соревнований. Ими стали игрушки в виде фригийских колпаков, которые были символом Великой французской революции. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на сайт Олимпийских игр в Париже.
Организаторы считают, что такой талисман может стать посланием спортсменов сделать революцию в спорте.
Летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года и пройдут под девизом "Широко открытые игры". В них примет одинаковое количество мужчин и женщин.