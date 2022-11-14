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Депутат Тюменской облдумы попал в скандал с питерским художником

14 ноября 06:56
Фото: Игорь Петрыгин-Родионов

Депутат Тюменской областной Думы попал в скандал

Питерский художник-плакатист Игорь Петрыгин-Родионов рассказал "Нашему городу", что депутат Тюменской облдумы Олег Гальченко заказал ему визуализацию своего образа на манер Че Гевары. По версии петербуржца, Гальченко перестал выходить на связь, когда речь зашла об оплате работы.

Олег Гальченко попросил у художника создать свой «образ-икону». Мол, он представляет собой Че Гевару, который борется с «Единой Россией».

После получения итогов работы, депутат сообщил, что результат ему не нравится. Автору работы он сказал, что свяжется с ним на следующей неделе.

«Типичная история — депутат делает заказ, потом долго кривляется, прикидываясь дурачком, впервые столкнувшимся с понятиями имиджевой рекламы, продвижения и работы вообще. Это традиционно для депутатов-бизнесменов от КПРФ», — рассказал «Нашему городу» Игорь Петрыгин-Родионов.
Работа, заказанная Олегом Гальченко.
Фото: Игорь Петрыгин-Родионов

«Наш город» также обратился за комментарием к Олегу Гальченко, но депутат сказал, что он не в курсе данной ситуации. И вообще никаких работ у Петрыгина-Родионова он не заказывал. 

«Мне сложно комментировать то, в чем я не принимаю участия. Я думаю, что это какой-то троллинг, не более того. Если я что-то нарушил, то надо смотреть документы. Если я чье-то изображение незаконно использую, то автор может потребовать с меня возмещение», — сказал Олег Гальченко. 

Но в таком случае непонятно, откуда под записью художника, где он рассказывает о сложившейся ситуации «лайк» от депутата на страничке ВК Игоря Петрыгина-Родионова. 

Фото: Страничка "Вконтакте" Игоря Петрыгина-Родионова

 

Зато точно понятно откуда там комментарии других членов КПРФ, которые недовольны заявлением художника.

Фото: Страничка "Вконтакте" Игоря Петрыгина-Родионова

Ранее «Наш город» рассказывал о скандале с депутатом Андреем Лазаревым, который не выполнил свои предвыборные обещания и ведет свою деятельность руками избирателей.

#Алиса Вернер#Конфликты#Тюменская областная Дума#Государственные заказы#Муниципальный заказ#Художники#Новости тюмени#Жалобы#Закупки
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