Депутат Тюменской облдумы попал в скандал с питерским художником

Олег Гальченко попросил у художника создать свой «образ-икону». Мол, он представляет собой Че Гевару, который борется с «Единой Россией».
После получения итогов работы, депутат сообщил, что результат ему не нравится. Автору работы он сказал, что свяжется с ним на следующей неделе.
«Типичная история — депутат делает заказ, потом долго кривляется, прикидываясь дурачком, впервые столкнувшимся с понятиями имиджевой рекламы, продвижения и работы вообще. Это традиционно для депутатов-бизнесменов от КПРФ», — рассказал «Нашему городу» Игорь Петрыгин-Родионов.
«Наш город» также обратился за комментарием к Олегу Гальченко, но депутат сказал, что он не в курсе данной ситуации. И вообще никаких работ у Петрыгина-Родионова он не заказывал.
«Мне сложно комментировать то, в чем я не принимаю участия. Я думаю, что это какой-то троллинг, не более того. Если я что-то нарушил, то надо смотреть документы. Если я чье-то изображение незаконно использую, то автор может потребовать с меня возмещение», — сказал Олег Гальченко.
Но в таком случае непонятно, откуда под записью художника, где он рассказывает о сложившейся ситуации «лайк» от депутата на страничке ВК Игоря Петрыгина-Родионова.
Зато точно понятно откуда там комментарии других членов КПРФ, которые недовольны заявлением художника.
Ранее «Наш город» рассказывал о скандале с депутатом Андреем Лазаревым, который не выполнил свои предвыборные обещания и ведет свою деятельность руками избирателей.