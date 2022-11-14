Что произошло ночью в здании «ТюменьНИПИнефть». Жуткие последствия пожара

Сегодняшний пожар на ул. Республики, 250Б, превратил здание в жуткое место, словно в Чернобыле после катастрофы - двери в кабинетах выломаны, нет электричества, все вокруг в воде, темные коридоры и обгоревшие стены.
На место происшествия в срочном порядке вызвали сотрудников компаний, арендующих здесь помещения. Работники пытаются спасти неповрежденную оргтехнику, документацию. Также на месте работают дознаватели.
Снаружи здание выглядит пугающе - расплавленная облицовка, выбиты стекла, кондиционеры валяются у входа. В одном из коридоров начал разрушаться потолок, с него отпало декоративное покрытие.
В пострадавшем доме находится Тюменский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа (ТюменьНИПИнефть). До 2020 года компанией руководил Евгений Чернявский, сейчас же конкурсным управляющим числится Мария Федорова. Дверь помещения, где трудились сотрудники фирмы, опечатана.
2021 год стал для закрытого акционерного общества неудачным — доходы значительно снизились по сравнению с 2020 годом. Так, в прошлом году фирма заработала 26 млн рублей, а в позапрошлом — 279 млн рублей.
К тому же, в 2021 году началась процедура банкротства. Кредитором числится нижегородская компания ООО «Алтум». Рассмотрение дела продолжается — в омском суде апелляционную жалобу подал ООО «Автосервис». Её рассмотрение запланировано на 12 декабря текущего года.
Документы о банкротстве "ТюменьНИПИнефть" находятся в открытом доступе - судебный приказ вывешен прямо около одного из кабинетов.
11 ноября 2022 года начались торги по продаже имущества научно-исследовательского института. Продают высокопроизводительную систему печати за 969 тысяч рублей, МФУ цветное за 94,8 тысяч рублей.
За 10 лет работы организация приняла участие в 189 судебных делах — 94 дела на 178,9 млн рублей в качестве ответчика и 83 дела на 191 млн рублей в качестве истца. Компанию регулярно проверял Роструд, Ростехнадзор, Росреестр. Некоторые проверки кончались выявленными нарушениями. На фирму зарегистрирован товарный знак «ТюменьНИПИнефть».