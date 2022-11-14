Что произошло ночью в здании «ТюменьНИПИнефть». Жуткие последствия пожара

В Тюмени загорелось здание «ТюменьНИПИнефть».

Сегодня ночью произошел пожар в здании, где располагается ТюменьНИПИнефть. Дом похож на те, что остались стоять в Чернобыле после аварии. Научный институт находится стадии банкротства, и информация об этом вывешена в открытый доступ в здании.

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