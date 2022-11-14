Человек Советского Союза – Юрий Богатиков

Говорили, что Юрий Иосифович из самой простой композиции сделает произведение искусства, будь то романс, гражданская лирика, военно-патриотическая или народная песня.
Юрий Богатиков говорил о себе как о «русском сыне украинского народа», всю жизнь оставался патриотом как родного Донбасса, так и Советского союза. Артист подчеркивал, что его главными слушателями были люди долга и труда – рабочие, военные, шахтеры, учителя. На сцену Юрий Иосифович всегда выходил с улыбкой, и предварял пение общением с публикой и чтением стихов. Его оптимизм и жизнелюбие передавались любой аудитории – и это тоже было уникальным даром Богатикова.
Из степей Донбасса – на морфлот и в филармонию
Родился Богатиков в городе Рыково (после – Енакиево) 27 февраля 1932 года. Его отец был простым шахтером, а мать работала директором местной школы. Кроме Юрия в семье было еще пятеро детей. После смены на шахте отец семейства любил петь народные песни, например, знаменитую «По Дону гуляет казак молодой», а дети и жена ему подпевали. Так в семилетнем возрасте Юрий и определился с будущей профессией – но собирался стать не просто певцом, а «артистом».
Говорят, что по материнской линии Юрий Богатиков происходил из дворянского рода Рылеевых, к которому принадлежат и один из поэтов-декабристов Кондратий Рылеев. По отцу же предками Юрия были донские казаки. Недалеко от города Елец Липецкой области находится станица Казаки, где половина местного населения носит фамилию Богатиковых.
Повзрослеть Юрию Богатикову пришлось рано: началась Великая Отечественная война, с фронтов которой не вернулись его отец и старший брат. Какое-то время мать с детьми проводят в эвакуации в Узбекистане, затем переезжают в Харьков, так как их родной дом оказался разрушен, а возможности найти работу и жилье в маленьком городе не было. В свои 12 лет Юрий оказался старшим мужчиной в семье, потому начал работать наравне со взрослыми. Днем он трудился на Харьковском велосипедном заводе, а вечерами подбадривал раненых солдат в больницах пением. В 1947 году Богатиков заканчивает ремесленное училище и нанимается механиком ремонтной аппаратуры на харьковский телеграф. Директор телеграфа сразу отметил певческий талант Юрия и посоветовал ему заняться музыкальным творчеством. Тогда Богатиков после рабочей смены начал ходить на уроки вокала.
Однако серьезную учебу пришлось отложить – Богатикову пришла повестка в армию, и будущий артист отправился служить в морфлот. Тем не менее, удивительный баритон донбасского самородка сразу привлекал внимание слушателей в любых жизненных обстоятельствах. Как только армейское руководство услышало пение призывника, его определили в ансамбль песни и танца краснознаменного Тихоокеанского флота. Так Богатиков и бороздил просторы Тихого и Индийского океанов, участвуя в постановке номеров о героическом прошлом и настоящем русских моряков. В качестве солиста он исполнял оперные арии, русские романсы, матросские песни. На флоте артист отслужил пять лет, здесь же получил красный партбилет и патриотические убеждения, которым не изменит до конца жизни.
После службы на морфлоте Богатиков возвращается на телеграф, но одновременно хочет получить творческую профессию. Сначала будущий артист направляется в Харьковский театральный институт. И когда на вступительных экзаменах члены комиссии попросили его «что-нибудь спеть» и услышали его раскатистое «соль», то сразу сказали, что ему прямая дорога не на театральную сцену, а в консерваторию. Богатиков последовал совету и поступил в Харьковское музыкальное училище. Как в свое время Иосифу Кобзону, ему прочили карьеру оперного певца и готовили к академическому вокалу. После училища артиста сразу приняли в Театр музыкальной комедии. Сам Юрий Богатиков хотел «петь классику, петь вечное», но оперные примы на репетициях не воспринимали его всерьез: говорили, что ростом не вышел и лицом не похож на героя-любовника. Артиста это задевало, потому он решил посвятить себя эстраде.
В 1959 году он недолго проработал солистом в донецком шахтерском ансамбле песни и танца «Донбасс», уже в следующем году трудится в Харьковской, а спустя еще три года – в Ворошиловградской (сейчас – Луганской) филармонии. Тогда же он и определился с основным направлением своего творчества – еще со времени службы в морфлоте его привлекали марши, песни о любви к Родине, чести и долге, та музыка, которая помогала строить будущее и идти в ногу со временем. Богатиков признавался, что служил трем темам: морской, солдатской и рабочей.
На сцене создавал целые спектакли
К концу 1960-х Богатиков приобретает известность как лауреат международных конкурсов молодых исполнителей. Так, в 1967 году он одержал победу в конкурсе вокалистов на фестивале молодежи Украины и стал лауреатом премии имени «Молодой гвардии», в 1968 получил гран-при фестиваля эстрадной песни в Берлине, а 1969 получил серебряную медаль на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Итальянский член жюри «Золотого Орфея» даже назвал голос Юрия Богатикова «безразмерным», за диапазон и умение владеть им. В Берлине певец также принимает участие в международных телепередачах «Шлягеры большого города» и «Русский сувенир». В том же 1969 году Юрий Богатиков в первый раз появляется на советском телевидении. Он выступает с песней «Спят курганы темные» на концерте в честь Дня шахтера.
Песня «Спят курганы темные» была написана в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским для фильма «Большая жизнь», в котором показывались трудовые будни шахтерского поселка в Донбассе. Эта песня очень полюбилась народу: она звучала и на праздниках, и в военные годы, и в исполнении многих звезд эстрады – от Марка Бернеса до Иосифа Кобзона. А с 1969 года вместе с песней «Давно не бывал я в Донбассе» прочно вошла в репертуар Юрия Богатикова. Исполнял он эти произведения практически на каждом своем концерте, не забывая о малой родине.
Вскоре знаменитые композиторы Советского союза начали писать песни специально «для Богатикова». В 1972 году Юрий Богатиков исполнил первое такое произведение – «Давно не бывал я в Донбассе» на творческом вечере его автора, композитора Никиты Богословского. Также Юрий Иосифович стал первым исполнителем песен «Весна сорок пятого года» Игоря Лученка, «Усталая подлодка» Александры Пахмутовой, «Не плачь, девчонка» Владимира Шаинского и ряда других всенародно любимых композиций. Со многими авторами песен Богатиков поддерживал дружеские отношения. Особенно с Александрой Пахмутовой, которая старалась подчеркнуть его индивидуальность как вокалиста и артиста.
Вообще же Богатиков любил выстраивать тематические программы, где пение совмещалось с декламацией стихов. Например, это были концерты под названием «Берегите мир», «Людям – о человеке» или программа «Не остуди свое сердце, сынок», посвященная женщине и материнству. По свидетельствам тех, кто бывал на концертах Юрия Богатикова, чтецом он был прекрасным, которому позавидовали бы многие профессиональные актеры. Не зря он в детстве мечтал быть «артистом», то есть, не просто петь, а передавать голосом истории героев песен, их чувства.
Иногда Богатиков заставлял понервничать организаторов концертов: нет, его исполнительское мастерство всегда было на высоте, фонограмму он не использовал из принципиальных соображений, часто пел в сопровождении оркестра. Но любил вести диалог с публикой, читать стихи, шутить, рассказывать истории. И потому никак не укладывался в регламент концерта. На сцене он проживал целую жизнь, при этом всегда волновался перед встречей со зрителем, даже страдал от повышенного давления. А потом выходил на сцену и, по собственному признанию, «сбрасывал адреналин». Как-то раз, когда Богатиков выступал в оперном театре в Харькове, у него отключился микрофон прямо во время исполнения песни. Но артист самообладания не потерял: спокойно отодвинул стойку и продолжил петь. Зал отблагодарил его бурными овациями.
Не в Москву, а снова к морю
Юрий Богатиков проработал в Ворошиловградской филармонии без малого десять лет, и за это время успел получить звания заслуженного и народного артиста УССР. Он пел перед полными залами зрителей в Ворошиловграде, Москве, Ленинграде и Киеве, на сборных концертах выступал на одной сцене с Клавдией Шульженко, Муслимом Магомаевым, Нани Брегвадзе и другим уроженцем Донбасса – Анатолием Соловьяненко.
После участия в фестивале «Крымские зори» Богатикову предложили стать солистом Крымской государственной филармонии. Он без раздумий переезжает в Ялту, где жили многие его друзья, куда летом приезжали на гастроли все звезды советской эстрады. В 1974 году фирма «Мелодия», бывшая в то время крупнейшей в Восточной Европе звукозаписывающей компанией, выпустила пластинку «Поет Юрий Богатиков». Туда вошло десять песен в исполнении артиста, в том числе «Идут батальоны» и «Как поздно молодость прошла». Также Богатиков прошел в финал фестиваля «Песня-74» с композицией «Давай поговорим» на музыку Эдуарда Ханка и стихи Ильи Резника. Были у артиста и зарубежные гастроли – на Кубе, во Франции, Германии, Польше, странах Латинской Америки.
Интересным творческим экспериментом для певца стало участие в первом составе рок-группы «Урфин Джюс». Он репетировал с коллективом около трех месяцев в качестве гитариста, и в апреле 1981 года выступил с концертной программой в большом зале Уральского политехнического института. В июне «Урфин Джюс» принимает участие в рок-фестивале в Свердловске, проведенном по предложению комитета комсомола Архитектурного института. Там группа завоевывает первый приз жюри, после чего записывает свой первый альбом – «Путешествие». Слова песен для «Урфина Джюса» писал Илья Комильцев, ставший также автором хитов группы «Наутилус Помпилиус». Но яркий дебют не спас коллектив от разногласий – первый состав «Урфина Джюса» вскоре прекратил существование.
В мае 1985 года, на концерте в честь 40-летия Победы, Юрий Богатиков исполнил песню «Четвертая весна» композитора Алексея Семенова на слова Александра Вратарева. Зрители, среди которых был первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, аплодировали артисту стоя. Тогда же вечером Богатикова пригласили на концерт в Москве, которых проходил на следующий день. Как только Юрий Иосифович закончил петь «Четвертую весну» в Колонном зале Дома союзов, к нему на сцену вынесли Знамя Победы – то самое, что развевалось над Рейхстагом. С этого памятного выступления Богатиков становится неизменным участником московских концертов.
Однако основным местом работы Богатикова с 1974 по 1992 оставалась Крымская филармония. В том числе его усилиями в течение десяти лет на полуострове проводился фестиваль гражданской песенной лирики «Песни моря». Курировал он и конкурс молодых исполнителей «Крымские зори». Юрий Богатиков старался поддерживать новые таланты, развивать у них хороший музыкальный вкус и высокий уровень исполнительской культуры. Не зря Юрий Иосифович долгое время входил в художественный совет по эстраде при Министерстве культуры СССР – его опыту и эстетическим взглядам доверяли.
Одной музыкой сфера интересов Богатикова не ограничивалась. В 1984 году он окончил исторический факультет Симферопольского университета им. М. В. Фрунзе (позже переименованный в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского). Друзья артиста вспоминали, что он мог поддержать разговор на любую тему, хоть историческую, хоть философскую.
Остаюсь с обманутым народом…
Распад Советского союза стал для Юрия Богатикова настоящей трагедией – певец не скрывал, что хотел сохранения государства и прежнего строя. На телевидение его больше не приглашали, сольных концертов почти не осталось – арендная плата за зал становилась неподъемной. Песни о шахтерах, солдатах и рабочих не были востребованы. Потому Богатиков обратился к романсам, шуточным и народным песням, пел «Коробейников», «Отраду», «Ганзю». Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов написали для него песню «Остаюсь с обманутым народом», которую Юрий Иосифович стал исполнять на своих концертах. В 2002 году эти же слова будут высечены на надгробии артиста. В песне передавалась горечь многих людей из его поколения, потерявшего почти все, чем они жили.
Юрий Богатиков и в это тяжелое время помогал культуре и искусству, практически заброшенным государством. В Крымской филармонии он с 1992 года трудился на должности художественного руководителя по проведению фестивалей и спецмероприятий. На этом посту артист воплотил в жизнь республиканскую программу «Новые имена Крыма» для поддержки молодых музыкантов и цикл концертов «Симфонические вечера», которые проходили в крымских парках. Совместно с оперным басом Борисом Штоколовым Богатиков собирался открыть свою вокальную школу. Но местные представители власти посчитали эту идею «пророссийской» и потому не нужной региону.
Кроме того, певец создал Фонд духовной культуры. В задачи фонда Юрий Иосифович включал культурное просвещение населения, сохранение духовных традиций, интереса к классическому и современному искусству разных народов бывшего СССР, поддержку талантливой молодежи. Всем этим должны были вместе заниматься учреждения и организации культуры. Филиалы фонда открылись в Москве, Харькове, Новокузнецке. Не забывал Богатиков и о своем прошлом моряка: готовил к изданию альбома пластинок «Антология песен о море», в честь 300-летия Военно-Морского Флота.
Юрий Богатиков входил в состав комиссии конкурса по созданию гимна Крыма вместе с автором музыки Алемдаром Карамановым. Им предстояло выбрать слова к гимну среди 60 заявок от жителей полуострова. Победителем конкурса стала Ольга Голубева. И впервые крымский гимн прозвучал в исполнении Богатикова, 20 октября 2000 года. Это произошло на торжественном собрании, посвященном второй годовщине принятия Конституции Крыма.
Последней концертной программой Юрия Богатикова стал «Мужской разговор», с ней он выступил и в Киеве, в честь своего 70-летия. Артист успел выпустить еще один альбом под названием «Красные розы». В подготовке пластинки ему помогала дочь Виктория Щелкунова, заслуженная артистка Автономной республики Крым, и внучка Оксана. Богатиков гордился талантливыми наследницами и признавался, что в совместной работе они понимали друг друга с полуслова.
Юрий Богатиков ушел из жизни в 2002 году, в Симферополе. Уже через год в этом городе на одной из центральных улиц появился памятник артисту − в полный рост и с гранитным роялем рядом. Монумент возводился на народные пожертвования, крымчане хотели почтить память любимого исполнителя. Также на фасаде Крымской филармонии, в которой Богатиков проработал три десятка лет, в его честь была открыта мемориальная доска с барельефом. Планировалось установить мемориальные доски и в других городах, где жил и работал артист – в Енакиево, Донецке, Харькове, Херсоне, Луганске. И ранее в Крыму проходил Международный фестиваль юных вокалистов имени Юрия Богатикова, а на его день рождения показывался документальный фильм о певце «Я вновь объясняюсь в любви».
Давно не бывал я в Донбассе
Юрий Богатиков не забывал о малой родине – он часто приезжал с выступлениями на празднование Дня шахтера и на фестиваль «Донецкие самоцветы», проходивший в ряде городов донецкого края с 1977 года. Посещал он и Донецк по приглашению директоров Донецкой филармонии – Ивана Бадаянца (в 1970-80-х годах) и Валерия Гуля (в 1990-х) – с которыми поддерживал дружеские отношения.
На одном из празднований Дня шахтера, проходившем на стадионе поселка Горный в Донбассе, Юрий Иосифович снова поразил всех. Артист должен был открывать концерт, но не появлялся до последнего момента. А когда время выступления настало, на стадион неожиданно приземлился вертолет, из которого выпрыгнул улыбающийся Богатиков в строгом костюме и с микрофоном. Он исполняет всеми любимую песню «Давно не бывал я в Донбассе», а зрители не скрывают своего восторга и заваливают артиста цветами. Этот эффектный номер Юрий Иосифович придумал вместе с Иваном Бадаянцом, а помогал им в этом донецкий авиаотряд.
Вообще же Богатиков много выступал в городах Донбасса – Донецке, Красноармейске, Славянске, в своем родном Енакиево, Макеевке, Дружковке, Торезе, пел перед ветеранами на Саур-Могиле. Одно из последних выступлений он также посвятил малой родине – в сентябре 2001 года артист выступил в Концертном зале «Россия», на тогда в Москве проходили Дни Донбасса. Девизом всей жизни Юрия Иосифовича была фраза «Лучшие люди вышли из Донбасса!» И своим примером артист доказывал это каждый раз.
С 2002 года и в Донецке, и в Енакиево проводятся вечера памяти Богатикова. В Донецкой филармонии каждый год в день рождения артиста исполняются произведения из репертуара Юрия Иосифовича. По словам директора филармонии Александра Парецкого, в 2022 году в честь 90-летия Юрия Богатикова планировался большой концерт памяти артиста. Программа называлась «Ничто не вечно под луной», по названию одной из последних песен Богатикова. Но в условиях обострения на фронтах специальной военной операции осуществить эти планы пока иневозможно. Тем не менее, Донбасс не забудет и о юбилее своего выдающегося уроженца, и о его творческом наследии, и однажды праздник состоится.