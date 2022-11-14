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Posted 14 ноября 2022, 12:14

Published 14 ноября 2022, 12:14

Modified 14 ноября 2022, 12:17

Updated 14 ноября 2022, 12:17

Автоинспекторы следят за осложнившейся обстановкой на дороге

14 ноября 2022, 12:14

Из-за снегопада Госавтоинспекция усилила дежурства на дорогах Тюменской области

Из-за большого количества выпавших осадков, автоинспекторы мониторят обстановку на федеральных и региональных автодорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В случае необходимости автоинспекторы взаимодействуют с дорожными службами на опасных участках.

Полицейские информируют тюменцев о том, что нужно соблюдать внимательность на дороге. Также они рекомендуют снижать скорость при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Госавтоинспекция советует автомобилистам выбирать правильную скорость.

Ранее «Наш город» писал о том, что Тюмень завалило обильными осадками.

#Мелиса Учунджю#Общество#Тюменская область#ГИБДД#ДПС#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Автомобильный транспорт#Снегопад
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