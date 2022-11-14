Автоинспекторы следят за осложнившейся обстановкой на дороге

Posted 14 ноября 2022, 12:14
Published 14 ноября 2022, 12:14
Modified 14 ноября 2022, 12:17
Updated 14 ноября 2022, 12:17
В случае необходимости автоинспекторы взаимодействуют с дорожными службами на опасных участках.
Полицейские информируют тюменцев о том, что нужно соблюдать внимательность на дороге. Также они рекомендуют снижать скорость при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Госавтоинспекция советует автомобилистам выбирать правильную скорость.
Ранее «Наш город» писал о том, что Тюмень завалило обильными осадками.