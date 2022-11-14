52-летний тюменец зарезал свою подругу

По данным расследования, конфликт между мужчиной и его 43-летней знакомой произошел на бытовой почве в ходе застолья. Ссора завершилась нанесением ножевых ранений. Благодаря соседям, вызвавшим скорую помощь, женщину доставили в больницу. Но через непродолжительное время она скончалась, несмотря на усилия медиков.