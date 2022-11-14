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52-летний тюменец зарезал свою подругу

14 ноября 07:15
Фото: СУ СК России по Тюменской области

52-летнего тюменца будут судить за убийство подруги

В Тюмени будут судить 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своей приятельницы. Трагедия произошла в сентябре этого года.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, конфликт между мужчиной и его 43-летней знакомой произошел на бытовой почве в ходе застолья. Ссора завершилась нанесением ножевых ранений. Благодаря соседям, вызвавшим скорую помощь, женщину доставили в больницу. Но через непродолжительное время она скончалась, несмотря на усилия медиков.

52-летнего тюменца, ведущего асоциальный образ жизни, задержали. На данный момент он находится в СИЗО. Рассмотрение дела в суде состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали 36-летнего мужчину, устроившего поджог в доме для того, чтобы скрыть следы убийства.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Суды#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Убийство#Ножевое ранение#Следственный комитет
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