52-летний тюменец зарезал свою подругу

По данным расследования, конфликт между мужчиной и его 43-летней знакомой произошел на бытовой почве в ходе застолья. Ссора завершилась нанесением ножевых ранений. Благодаря соседям, вызвавшим скорую помощь, женщину доставили в больницу. Но через непродолжительное время она скончалась, несмотря на усилия медиков.
52-летнего тюменца, ведущего асоциальный образ жизни, задержали. На данный момент он находится в СИЗО. Рассмотрение дела в суде состоится в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали 36-летнего мужчину, устроившего поджог в доме для того, чтобы скрыть следы убийства.