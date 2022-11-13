nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября 2022, 11:42

Published 13 ноября 2022, 11:42

Modified 13 ноября 2022, 11:44

Updated 13 ноября 2022, 11:44

Жителей тюменского поселка отрезали от цивилизации из-за ремонта федеральной трассы

13 ноября 2022, 11:42
Жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» из-за строительства федеральной трассы остались без заезда в поселок. По словам тюменцев, дорожная техника разбила всю дорогу и теперь по не может проехать ни автобус, ни автомобили служб неотложной помощи.

Фотографии разбитого дорожного полотна местные жители опубликовали в обществе в сообществе «Типичная Тюмень».

«Начали строительство федеральной трассы, а заезд в посёлок не сделали, стало только хуже, чем прежде. Теперь жители не могут выехать и увезти детей в школу, скорая к пожилому жителю не сможет проехать, если так и оставить дальше. Администрация Успенского района на эти обращения никак не реагирует», — пожаловались тюменцы.

В комментариях под опубликованным постом местные жители обратились к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему.

Ранее «Наш Город» писал, что на плохое качество дорожного полотна жаловались жители поселка Московский, где дорога во дворе дома оказалась сплошь усеяна ямами.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Качество дорог#Безопасность на дорогах#Ремонт дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика