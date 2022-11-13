Жителей тюменского поселка отрезали от цивилизации из-за ремонта федеральной трассы

Жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» из-за строительства федеральной трассы остались без заезда в поселок. По словам тюменцев, дорожная техника разбила всю дорогу и теперь по не может проехать ни автобус, ни автомобили служб неотложной помощи.

Фотографии разбитого дорожного полотна местные жители опубликовали в обществе в сообществе «Типичная Тюмень». «Начали строительство федеральной трассы, а заезд в посёлок не сделали, стало только хуже, чем прежде. Теперь жители не могут выехать и увезти детей в школу, скорая к пожилому жителю не сможет проехать, если так и оставить дальше. Администрация Успенского района на эти обращения никак не реагирует», — пожаловались тюменцы. В комментариях под опубликованным постом местные жители обратились к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему. Ранее «Наш Город» писал, что на плохое качество дорожного полотна жаловались жители поселка Московский, где дорога во дворе дома оказалась сплошь усеяна ямами.