За 3 месяца новые автомобили ялуторовской больницы выехали на 3 тысячи вызовов

Появление новых автомобилей в автопарке ялуторовской больницы стало возможным в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в нацпроекте "Здравоохранение".
В медицинском учреждении было уже 5 автомобилей той же марки, но новые машины лишними не стали. На них медики выезжают по вызовам на дом в пределах города, на ФАПы, доставляют биоматериалы из удаленных населенных пунктов в лаборатории.
"За три месяца эксплуатации новые автомобили суммарно обслужили почти 3,3 тысячи неотложных вызовов. С их помощью провели 804 диспансерных наблюдения на дому, 107 пациентов доставили на диспансеризацию и вакцинацию, 417 раз доставили биоматериалы с ФАПов, 177 раз доставили лекарства пациентам, 84 раза привезли документы в ФАП", - уточнили в департаменте здравоохранения.
Главврач ялуторовской больницы №23 Михаил Горбачев положительно отозвался о новых автомобилях. По его словам, машины зарекомендовали себя как экономичные и надежные.