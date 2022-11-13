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В Тюмени в ночном ДТП по вине водителя Infiniti пострадали 7 человек

13 ноября 06:58
Фото: ГИБДД
Семь человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня во втором часу ночи в Тюмени на пересечении улиц Хохрякова и Орджоникидзе.
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Тюмень

Здесь столкнулись Hyundai Solaris и Infiniti. Авария произошла по вине водителя Infiniti — 33 летний автовладелец нарушил правила очередности проезда, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадали семь человек: 28-летняя водитель Hyundai и пятеро пассажиров (трое мужчин и две девушки). Также травмы получила 33-летняя пассажирка Infiniti.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в субботу вечером водитель Opel Astra сбил двух человек на пешеходном переходе. Травмы получила 58-летняя местная жительница и 7-летняя школьница.

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#Травмы
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