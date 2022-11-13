В Тюмени в ночном ДТП по вине водителя Infiniti пострадали 7 человек

Здесь столкнулись Hyundai Solaris и Infiniti. Авария произошла по вине водителя Infiniti — 33 летний автовладелец нарушил правила очередности проезда, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадали семь человек: 28-летняя водитель Hyundai и пятеро пассажиров (трое мужчин и две девушки). Также травмы получила 33-летняя пассажирка Infiniti.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в субботу вечером водитель Opel Astra сбил двух человек на пешеходном переходе. Травмы получила 58-летняя местная жительница и 7-летняя школьница.