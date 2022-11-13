В Тюмени пройдет большая выставка региональных мебельных компаний

Так, планируется большая выставка в сотрудничестве с «Ассоциацией мебельщиков Тюменской области». Это один из самых крупных проектов, где тюменскую продукцию представят во всем ее многообразии. У всех посетителей будет возможность убедиться, что нашим мастерам под силу любые стили и направления.

Российские производители также будут представлены на традиционной - уже пятнадцатой по счету - предрождественской Сибирской Православной выставке-ярмарке «Духовные традиции и богатство России», которая пройдёт в Выставочном зале в ноябре.

Ежегодно в Тюмени на нее собираются более 100 участников, в том числе представители монастырей и храмов России, Белоруссии и Греции. Кроме того, на выставке будет представлена продукция индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса из России и Ближнего зарубежья.