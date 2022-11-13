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В Тюмени пройдет большая выставка региональных мебельных компаний

13 ноября 12:07
Фото: piqsels.com
Тюменские мебельные компании готовятся к выставке, которая пройдет в 2023 году. Мероприятие станет одним из центральных событий в выставочной деятельности областной столицы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Наша страна долгое время встраивалась в структуру мировой глобальной экономики, но в силу сегодняшних обстоятельств, связанных прежде всего с санкциями, сейчас происходят большие перемены", - отметил гендиректор «Тюменской ярмарки» Михаил Брудков. 

Он также напомнил, что из-за санкций многие ниши освобождаются, но спрос на ту или иную продукцию остаётся. Поэтому принято решение предоставить возможность местным производителям заявить о себе в полный голос.

Так, планируется большая выставка в сотрудничестве с «Ассоциацией мебельщиков Тюменской области». Это один из самых крупных  проектов, где тюменскую продукцию представят во всем ее многообразии. У всех посетителей будет возможность убедиться, что нашим мастерам под силу любые стили и направления. 
Российские производители также будут представлены на традиционной - уже пятнадцатой по счету - предрождественской Сибирской Православной выставке-ярмарке «Духовные традиции и богатство России», которая пройдёт в Выставочном зале в ноябре. 
Ежегодно в Тюмени на нее собираются более 100 участников,  в том числе представители монастырей и храмов России, Белоруссии и Греции. Кроме того, на выставке будет представлена продукция индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса из России и Ближнего зарубежья.

Напомним, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К примеру, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

#Общество
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