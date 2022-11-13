В Тюмени пройдет большая выставка местных производителей мебели

Мероприятие станет одним из центральных событий выставочной деятельности областной столицы и продемонстрирует потребителям конкурентоспособность тюменских производителей мебели.
«В силу сегодняшних обстоятельств, связанных, прежде всего, с санкциями, сейчас происходят большие перемены. Многие ниши из-за ухода зарубежных предприятий освобождаются, но спрос на ту или иную продукцию остаётся. Поэтому мы стараемся предоставить возможность местным производителям заявить о себе в полный голос», — отметил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе в ДК «Строитель» начала работу выставка чувашской национальной культуры «С верой в Россию, с любовью к Чувашии». Экспозиция будет работать до 30 ноября. Вход свободный.