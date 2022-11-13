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В Тюмени пройдет большая выставка местных производителей мебели

13 ноября 08:38
Фото: ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Тюменские мебельщики намерены занять место ушедших с российского рынка производителей. В следующем году в Тюмени состоится крупнейшая выставка, на которой свою продукцию представят местные предприятия.
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Тюмень

Мероприятие станет одним из центральных событий выставочной деятельности областной столицы и продемонстрирует потребителям конкурентоспособность тюменских производителей мебели.

«В силу сегодняшних обстоятельств, связанных, прежде всего, с санкциями, сейчас происходят большие перемены. Многие ниши из-за ухода зарубежных предприятий освобождаются, но спрос на ту или иную продукцию остаётся. Поэтому мы стараемся предоставить возможность местным производителям заявить о себе в полный голос», — отметил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе в ДК «Строитель» начала работу выставка чувашской национальной культуры «С верой в Россию, с любовью к Чувашии». Экспозиция будет работать до 30 ноября. Вход свободный.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Выставки#Мебель
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