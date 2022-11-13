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В Ишиме создадут вышитую карту Тюменской области

13 ноября 13:03
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ишимские мастерицы вышьют трехметровую карту Тюменской области

Ишимские вышивальщицы работают над проектом «Вышиваем Тюменскую область». 7 рукодельниц создадут карту региона из вышивки разного вида, сообщили в Информационном центре областного правительства.

Мастерицы из Ишима будут создавать вышивку в разных техниках — крестиком, гладью, с использованием лент и бисера. Команда из 7 рукодельниц создаст фрагменты вышивки, которые потом соединят вместе.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Вышитые фрагменты приклеят на деревянное основание размером 1,5 на 1,5 метра. А презентовать результат проекта — карту Тюменской области из вышивки, — будут 12 декабря в Ишиме. Мероприятие состоится в Концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ. Проект реализует Ишимский городской культурный центр.

А в Заводоуковске 30 ноября откроют выставку работ юных горожан в ОВЗ. На выставке «Путь мастера» представят изделия из глины, фигурное мыло и другие экспонаты.

#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Творчество#Карта#Ишим#Искусство#Декоративно-прикладное искусство
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