В Ишиме создадут вышитую карту Тюменской области

Мастерицы из Ишима будут создавать вышивку в разных техниках — крестиком, гладью, с использованием лент и бисера. Команда из 7 рукодельниц создаст фрагменты вышивки, которые потом соединят вместе.
Вышитые фрагменты приклеят на деревянное основание размером 1,5 на 1,5 метра. А презентовать результат проекта — карту Тюменской области из вышивки, — будут 12 декабря в Ишиме. Мероприятие состоится в Концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ. Проект реализует Ишимский городской культурный центр.
А в Заводоуковске 30 ноября откроют выставку работ юных горожан в ОВЗ. На выставке «Путь мастера» представят изделия из глины, фигурное мыло и другие экспонаты.