В Ишиме создадут вышитую карту Тюменской области

Вышитые фрагменты приклеят на деревянное основание размером 1,5 на 1,5 метра. А презентовать результат проекта — карту Тюменской области из вышивки, — будут 12 декабря в Ишиме. Мероприятие состоится в Концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ. Проект реализует Ишимский городской культурный центр.