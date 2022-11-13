В ходе «сплошной проверки» в Тобольске остановили водителя без прав

Ранее «Наш Город» писал об итогах «сплошной проверки» в Тюмени. За два часа не выявили ни одного пьяного водителя. Однако сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности трех водителей. Они не соблюдали правила тонировки и перевозки детей.