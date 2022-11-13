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В ходе «сплошной проверки» в Тобольске остановили водителя без прав

13 ноября 14:48
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД не выявили пьяных водителей в Тобольске

В минувшую субботу в Тобольске прошла «сплошная проверка» водителей на трезвость. Госавтоинспекторы выявили нарушителей правил тонировки, перевозки детей. Были выявлены и более серьезные нарушения.

Проверка проходила на улице Доронина в Тобольске. В рамках мероприятия за два часа проверили 50 автолюбителей. Было выявлено 13 нарушений ПДД.

«Шесть водителей привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку, еще два горожанина перевозили детей без соблюдения правил дорожного движения», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

За более серьезные нарушения составили два административных материала за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и за управление автомобилем лицом, не имеющим водительских прав.

Ранее «Наш Город» писал об итогах «сплошной проверки» в Тюмени. За два часа не выявили ни одного пьяного водителя. Однако сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности трех водителей. Они не соблюдали правила тонировки и перевозки детей.


#Анна Доронина#ГИБДД#Тюменская область#Проверка#ПДД#Нарушения ПДД#Госавтоинспекция#Автомобили
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