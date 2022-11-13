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Тюменцы застряли в электричке из-за неисправности

13 ноября 17:03
Фото: 1MI

Электричка сломалась в Тюменском районе с пассажирами внутри

В редакцию обратилась горожанка, которая оказалась в вагоне неисправной электрички. Женщина рассказала, что начало что-то шипеть, забегали люди в форме, погас свет.
"Я ехала на электричке из Заводоуковска в Тюмень, и у нас возникли неполадки. Перед Ялуторовском погас свет в вагоне, и что-то зашипело, начали бегать люди в форме и через минут 10 шипение прекратилось", - рассказала "Нашему Городу" читательница.

По словам собеседницы, свет включили вновь только после того, как проехали Ялуторовск. Но и это было не надолго - через 20-25 минут в вагоне продолжили работать только 4 приглушенные лампы.

Примерно за 1,5 километра до остановочного пункта 2148 км электричка совершила вынужденную остановку. Станцию не объявили, а просто остановились, из-за чего люди в вагоне начали переживать.

Шипение началось снова, а встревоженным пассажирам ничего не объяснили. И через 7 минут было объявлено о неисправности состава.

"Добавили, что не знают, когда поедем", - вспоминает тюменка.
#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Электрички#Пригородные электрички#Пассажиры#Жд пути
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