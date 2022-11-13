Тюменцы застряли в электричке из-за неисправности

"Я ехала на электричке из Заводоуковска в Тюмень, и у нас возникли неполадки. Перед Ялуторовском погас свет в вагоне, и что-то зашипело, начали бегать люди в форме и через минут 10 шипение прекратилось", - рассказала "Нашему Городу" читательница.
По словам собеседницы, свет включили вновь только после того, как проехали Ялуторовск. Но и это было не надолго - через 20-25 минут в вагоне продолжили работать только 4 приглушенные лампы.
Примерно за 1,5 километра до остановочного пункта 2148 км электричка совершила вынужденную остановку. Станцию не объявили, а просто остановились, из-за чего люди в вагоне начали переживать.
Шипение началось снова, а встревоженным пассажирам ничего не объяснили. И через 7 минут было объявлено о неисправности состава.
"Добавили, что не знают, когда поедем", - вспоминает тюменка.