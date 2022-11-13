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Тюменцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для участников СВО

13 ноября 05:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Более трех сотен тонн гуманитарной помощи отправили волонтеры штаба #МыВместе Тюменской области участникам специальной военной операции на Украине, их семьям и вынужденным переселенцам за период в марта по октября 2022 года.
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Тюмень

На данный момент волонтеры занимаются оказанием помощи для мобилизованных жителей региона и их родственников. Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо либо оставить заявку на сайте, либо прийти в пункт сбора гуманитарного груза.

На территории Тюмени они расположены в региональном центре «Семья», Дворце творчества и спорта «Пионер», Центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Ранее «Наш Город» писал, что 11 ноября в Тюмени состоялась очередная отправка мобилизованных жителей региона. Участие в проводах бойцов принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он вручил военным памятные монеты в символический долг.

#Валентина Бурнашева#Общество#Армия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Волонтеры#Мы вместе
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