Тюменцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для участников СВО

На данный момент волонтеры занимаются оказанием помощи для мобилизованных жителей региона и их родственников. Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо либо оставить заявку на сайте, либо прийти в пункт сбора гуманитарного груза.
На территории Тюмени они расположены в региональном центре «Семья», Дворце творчества и спорта «Пионер», Центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.
Ранее «Наш Город» писал, что 11 ноября в Тюмени состоялась очередная отправка мобилизованных жителей региона. Участие в проводах бойцов принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он вручил военным памятные монеты в символический долг.