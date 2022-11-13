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Тюменцы обвинили инспекторов ДПС в создании аварийной ситуации на дороге

13 ноября 07:36
Фото: ГИБДД
Тюменские водители жалуются на инспекторов ГИБДД, создающих аварийную обстановку на автомобильной развязке на улицах Мельникайте-Дружбы.
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Тюмень
«Экипаж ДПС стоит после затяжного поворота, останавливают каждый второй автомобиль. Вследствие чего одна полоса получается перекрытой для движения. После проверки водителя и остановки следующей машины, получается так, что в отъезжающего автовладельца практически паркуется остановленный водитель. Просьба компетентным службам принять меры», написал в сообществе «ЧС Тюмень» Марк Л.

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообществе скептически отнеслись к решению данной проблемы. «Наш Город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени сегодня ночью в аварии пострадали семь человек. ДТП произошло из-за нарушений правил очередности проезда.

#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#ДТП#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ДПС#Жалобы#Авария
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