Тюменцы обвинили инспекторов ДПС в создании аварийной ситуации на дороге

«Экипаж ДПС стоит после затяжного поворота, останавливают каждый второй автомобиль. Вследствие чего одна полоса получается перекрытой для движения. После проверки водителя и остановки следующей машины, получается так, что в отъезжающего автовладельца практически паркуется остановленный водитель. Просьба компетентным службам принять меры», написал в сообществе «ЧС Тюмень» Марк Л.
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообществе скептически отнеслись к решению данной проблемы. «Наш Город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени сегодня ночью в аварии пострадали семь человек. ДТП произошло из-за нарушений правил очередности проезда.