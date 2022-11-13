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Тюменская мошенница оплатила заказ в кафе купюрами «банка приколов»

13 ноября 14:23
Фото: 1MI

Мошенница в Тюмени обманула сотрудника фастфуда

Тюменка в соцсетях рассказала свою историю — её обманула мошенница при оплате счета в ресторане быстрого питания. Хитрая покупательница заплатила купюрами «банка приколов», а сдачу получила реальными деньгами.
"12 ноября пришла женщина, заказала три стакана кофе - вышло на 450 рублей. Она дала 2 тысячи рублей и сверху на ненастоящие деньги положила настоящую купюру в 50 рублей, "для ровного счета". На купюру-прикол внимания не обратила, и дала сдачу 1 600 рублей", - вспомнила горожанка.

По словам женщины, покупательница не стала ждать заказ в заведении, а сообщила, что вернется за ним через 10 минут. Когда прошло уже 30 минут, а кофе так никто и не забрал, тюменка заглянула в кассу и увидела ненастоящие деньги.

Из-за этого случая она планирует обратиться в полицию.

"Завтра будем запрашивать видеозаписи этого момента. Потом уже пойду в полицию вместе с записью", - рассказала "Нашему Городу" местная жительница.
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В комментариях в соцсети многие написали, что уже сталкивались с таким видом мошенничества. Светлана Ч. вспомнила, как пришли покупатели с тысячными купюрами, в процессе обслуживания «заговаривали зубы». Но бдительность горожанки уберегла её от обмана.

Тюменцы вспомнили еще одну схему, связанную с фальшивыми деньгами. Покупатели-мошенники держат в руках крупную купюру, активно разговаривают с продавцом обо всем и якобы ищут мелочь. Как только продавец отвлекается, они убирают купюру и утверждают, что уже её отдали, и требуют сдачу.

#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Мошенничество#Ресторан#Кафе#Мошенники#Купюры
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