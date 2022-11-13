Торжественно открыт спортивный объект гимназии № 1

«Особое значение планируется уделять подготовкам в рамках всероссийского проекта „Готов к труду и обороне“ — на этом комплексе есть всё для эффективных занятий. За шесть лет в проекте ГТО приняло участие более 150 тысяч горожан, из них 65 тысяч получили знаки отличия. Очень популярны у тюменцев игровые виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол. Это спортивное ядро отвечает всем требованиям»,пояснил Евгений Заболотный.