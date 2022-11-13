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Торжественно открыт спортивный объект гимназии № 1

13 ноября 10:48
Фото: Тюменская городская Дума
Территорию площадью около 5 тысяч квадратных метров благоустроили за три месяца. Школьный праздник с учениками и педагогами разделили председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный и глава города Руслан Кухарук.

Гимназия № 1 — первое общеобразовательное учреждение Тюмени советского периода, основанное в 1920 году.

С просьбой о новом благоустройстве изношенной спортплощадки, её оснащении оборудованием и спортинвентарем жители обратились к председателю Думы Евгению Заболотному. При координации усилий депутата, администрации Тюмени, руководства гимназии и строителей наказ тюменцев был выполнен.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что с учетом пожеланий учеников и педагогов обустроено несколько игровых зон, объединенных в спортивное ядро — баскетбольная, волейбольная, стритбольная площадки и футбольное поле. Отдельно расположена зона для занятий воркаутом, сделаны беговые дорожки.

Фото: Тюменская городская Дума

Председатель Думы Евгений Заболотный отметил, что теперь уроки физкультуры одновременно могут проходить у пяти классов гимназии, а в свободное время смогут заниматься жители микрорайона и проводиться городские спортивные соревнования.

«Особое значение планируется уделять подготовкам в рамках всероссийского проекта „Готов к труду и обороне“ — на этом комплексе есть всё для эффективных занятий. За шесть лет в проекте ГТО приняло участие более 150 тысяч горожан, из них 65 тысяч получили знаки отличия. Очень популярны у тюменцев игровые виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол. Это спортивное ядро отвечает всем требованиям»,пояснил Евгений Заболотный.

После завершения торжественного открытия спортивного ядра, все гости праздника оставили автографы на футбольном мяче, который будет храниться в стенах гимназии.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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