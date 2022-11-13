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Средняя заработная плата тюменцев выросла с начала года до 59 тысяч рублей

13 ноября 12:11
Фото: 1MI
Жители Тюменской области стали больше зарабатывать. По данным Тюменьстата, размер средней заработной платы за год увеличился на пять тысяч рублей и достиг 59 тысяч 257 рублей.

Год назад в среднем тюменцы получали 54 тысячи рублей, пишет «Вслух.Ру». При этом самый высокий уровень доходов в этом году был зарегистрирован в июне и июле этого года — 63 тысяч и 64 тысяч соответственно.  Минимальный размер заработной платы в 52 тысячи 587 рублей тюменцы получали в январе этого года.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года самые высокие размеры оплаты труда были зарегистрированы у машинистов буровых установок. По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработная плата машинистов составляла 170 тысяч рублей. Также более 100 тысяч рублей в среднем зарабатывали в октябре электрогазосварщики, каменщики, водители, маляры.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Доходы#Заработная плата
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