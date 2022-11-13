Средняя заработная плата тюменцев выросла с начала года до 59 тысяч рублей

Год назад в среднем тюменцы получали 54 тысячи рублей, пишет «Вслух.Ру». При этом самый высокий уровень доходов в этом году был зарегистрирован в июне и июле этого года — 63 тысяч и 64 тысяч соответственно. Минимальный размер заработной платы в 52 тысячи 587 рублей тюменцы получали в январе этого года.