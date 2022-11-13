Средняя заработная плата тюменцев выросла с начала года до 59 тысяч рублей

Posted 13 ноября 2022, 12:11
Published 13 ноября 2022, 12:11
Modified 13 ноября 2022, 12:13
Updated 13 ноября 2022, 12:13
Год назад в среднем тюменцы получали 54 тысячи рублей, пишет «Вслух.Ру». При этом самый высокий уровень доходов в этом году был зарегистрирован в июне и июле этого года — 63 тысяч и 64 тысяч соответственно. Минимальный размер заработной платы в 52 тысячи 587 рублей тюменцы получали в январе этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года самые высокие размеры оплаты труда были зарегистрированы у машинистов буровых установок. По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработная плата машинистов составляла 170 тысяч рублей. Также более 100 тысяч рублей в среднем зарабатывали в октябре электрогазосварщики, каменщики, водители, маляры.