Росгидромет рассказал, какая будет зима в Тюменской области

Аналогичная погода сохранится и в феврале. По данным метеорологов Росгидромета, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составит – 10 днем и – 20 в темное время суток.
Что касается осадков, то в декабре снега будет крайне мало. В январе возможны снегопады, но их продолжительность не превысит в целом за месяц одну неделю.
Сегодня в Тюмени ожидается окононулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом. В понедельник, 14 ноября, к вечеру похолодает до – 3 – 5. А во второй день рабочей недели в областную столицу придут настоящие морозы – столбики термометров в этот день опустятся до – 13 – 16.
Среда, четверг и пятница станут самыми холодными днями предстоящей недели. По прогнозам синоптиков, ожидаются морозы до – 19 – 20. При этом ощущаться эта температура воздуха будет, как – 24 – 25.