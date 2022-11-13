Росгидромет рассказал, какая будет зима в Тюменской области

Сегодня в Тюмени ожидается окононулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом. В понедельник, 14 ноября, к вечеру похолодает до – 3 – 5. А во второй день рабочей недели в областную столицу придут настоящие морозы – столбики термометров в этот день опустятся до – 13 – 16.