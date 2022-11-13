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Росгидромет рассказал, какая будет зима в Тюменской области

13 ноября 05:19
Фото: 1MI
Предстоящая зима в Тюменской области ожидается морозной. По прогнозам синоптиков, если в декабре термометры не опустятся ниже — 9 — 17, то в январе среднемесячная температура воздуха составит — 12 в светлое время суток и — 22 в ночные часы.
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Тюмень

Аналогичная погода сохранится и в феврале. По данным метеорологов Росгидромета, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составит – 10 днем и – 20 в темное время суток.

Что касается осадков, то в декабре снега будет крайне мало. В январе возможны снегопады, но их продолжительность не превысит в целом за месяц одну неделю.

Сегодня в Тюмени ожидается окононулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом. В понедельник, 14 ноября, к вечеру похолодает до – 3 – 5. А во второй день рабочей недели в областную столицу придут настоящие морозы – столбики термометров в этот день опустятся до – 13 – 16.

Среда, четверг и пятница станут самыми холодными днями предстоящей недели. По прогнозам синоптиков, ожидаются морозы до – 19 – 20. При этом ощущаться эта температура воздуха будет, как – 24 – 25.

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