Потерял сознание за рулем: в Тюмени произошло массовое ДТП

Водитель за рулем Chevrolet Niva по неизвестной причине выехал на встречную полосу и поехал между рядами автомобилей. По словам очевидцев, автовладелец находится в неадекватном состоянии и пытался сбежать с места происшествия, но сделать это ему не удалось. В итоге он сообщил о том, что уснул за рулем.