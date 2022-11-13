Потерял сознание за рулем: в Тюмени произошло массовое ДТП

Водитель за рулем Chevrolet Niva по неизвестной причине выехал на встречную полосу и поехал между рядами автомобилей. По словам очевидцев, автовладелец находится в неадекватном состоянии и пытался сбежать с места происшествия, но сделать это ему не удалось. В итоге он сообщил о том, что уснул за рулем.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, водителю Chevrolet стало плохо за рулем, он потерял сознание. На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Пострадавших в ДТП не было.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на Старотобольском тракте водитель легкового автомобиля Toyota врезался в грузовик. Травмы получили пять человек.