Что произошло ночью 13 ноября

В перечень добавлены несколько статей Уголовного кодекса. В частности, «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий», «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».