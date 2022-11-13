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Что произошло ночью 13 ноября

13 ноября 04:40
Фото: 1MI

Что произошло ночью 13 ноября

О главных события, произошедших накануне в России в мире в материале «Наш Город».

Поправки в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки в законопроект о гражданстве о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.

В перечень добавлены несколько статей Уголовного кодекса. В частности, «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий», «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Ранее в законопроекте были указаны такие условия для лишения гражданства:

  • преступления террористической направленности,
  • тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ,
  • подделка документов.

Спецоперация на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем ежедневном видеообращении «адом для ВСУ» бои с российскими войсками на Донбассе.

В субботу украинским боевикам пришлось отступить после продолжительного боя от населенного пункта Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в двадцати километрах от Донецка. Его заняли российские военные.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Решение о ее начале принял президент России Владимир Путин. По его словам, главной целью спецоперации является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России.

Выборы в США

Демократическая партия США сохранит контроль над Сенатом Конгресса США. Такой прогноз дают американские СМИ на основе промежуточных итогов выборов  в штате Невада, где победу одерживает действующий сенатор о Демократической партии Кэтрин Кортес-Мастро.

Уже подсчитаны 96% голосов — Кортес-Мастро обходит соперника из Республиканской партии на пять тысяч голосов (0,5%).

Победа демократов в Неваде даст им 50 мест в Сенате, республиканцам — 49. А это значит, что контроль над верхней палатой получит Демократическая партия.

#Валентина Бурнашева#Экономика#Армия#Госдума РФ#Поправки#Военнослужащие#Выборы
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