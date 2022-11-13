Что произошло ночью 13 ноября

Поправки в Госдуму
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки в законопроект о гражданстве о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.
В перечень добавлены несколько статей Уголовного кодекса. В частности, «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий», «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Ранее в законопроекте были указаны такие условия для лишения гражданства:
Спецоперация на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем ежедневном видеообращении «адом для ВСУ» бои с российскими войсками на Донбассе.
В субботу украинским боевикам пришлось отступить после продолжительного боя от населенного пункта Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в двадцати километрах от Донецка. Его заняли российские военные.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Решение о ее начале принял президент России Владимир Путин. По его словам, главной целью спецоперации является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России.
Выборы в США
Демократическая партия США сохранит контроль над Сенатом Конгресса США. Такой прогноз дают американские СМИ на основе промежуточных итогов выборов в штате Невада, где победу одерживает действующий сенатор о Демократической партии Кэтрин Кортес-Мастро.
Уже подсчитаны 96% голосов — Кортес-Мастро обходит соперника из Республиканской партии на пять тысяч голосов (0,5%).
Победа демократов в Неваде даст им 50 мест в Сенате, республиканцам — 49. А это значит, что контроль над верхней палатой получит Демократическая партия.