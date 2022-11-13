40-летнего тюменца отправили на полигон после завершения частичной мобилизации

По словам Натальи А., сотрудники военкомата принесли повестку домой 28 октября. Но поскольку мужа дома не оказалось, они сообщили о том, что Дмитрию необходимо явиться в комиссариат. В противном случае будут применены меры уголовной ответственности. 29 октября тюменец пришел в военкомат, откуда его сразу после вручения повестки направили на полигон, пишет 72.ру.