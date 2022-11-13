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40-летнего тюменца отправили на полигон после завершения частичной мобилизации

13 ноября 08:10
Фото: 1MI
40-летнему жителю Тюмени вручили повестку после официального объявления министром обороны Сергеем Шойгу о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила супруга Дмитрия А.
Сюжет
Тюмень

По словам Натальи А., сотрудники военкомата принесли повестку домой 28 октября. Но поскольку мужа дома не оказалось, они сообщили о том, что Дмитрию необходимо явиться в комиссариат. В противном случае будут применены меры уголовной ответственности. 29 октября тюменец пришел в военкомат, откуда его сразу после вручения повестки направили на полигон, пишет 72.ру.

На данный момент женщина выясняет, были ли законны действия сотрудников комиссариата. Наталья даже направила обращение в администрацию президента России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Между тем, в Ленинском военкомате пояснили, что повестки завершили выдавать в Тюмени 30 октября, поскольку не был выполнен в полном объеме план по набору мобилизованных.

Председатель военной коллегии Москвы, в свою очередь, пояснил, что поскольку официально опубликованного приказа о завершении частичной мобилизации в России не было, мобилизационные мероприятия могут до сих пор идти. Нарушением закона это не является.

Ранее «Наш Город» писал, что военные комиссар по Тюменской области Алексей Куличков сообщал о том, что мобилизационные мероприятия на территории региона завершились 28 октября. В настоящее время штабы завершили работу.

1 ноября стало известно о том, что дополнительного указа о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России не будет. Об этом глава комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас.

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Тюмень#Военные сборы#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Военный призыв#Жалобы#Уголовная ответственность#Военкомат
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