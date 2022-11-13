40-летнего тюменца отправили на полигон после завершения частичной мобилизации

По словам Натальи А., сотрудники военкомата принесли повестку домой 28 октября. Но поскольку мужа дома не оказалось, они сообщили о том, что Дмитрию необходимо явиться в комиссариат. В противном случае будут применены меры уголовной ответственности. 29 октября тюменец пришел в военкомат, откуда его сразу после вручения повестки направили на полигон, пишет 72.ру.
На данный момент женщина выясняет, были ли законны действия сотрудников комиссариата. Наталья даже направила обращение в администрацию президента России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Между тем, в Ленинском военкомате пояснили, что повестки завершили выдавать в Тюмени 30 октября, поскольку не был выполнен в полном объеме план по набору мобилизованных.
Председатель военной коллегии Москвы, в свою очередь, пояснил, что поскольку официально опубликованного приказа о завершении частичной мобилизации в России не было, мобилизационные мероприятия могут до сих пор идти. Нарушением закона это не является.
Ранее «Наш Город» писал, что военные комиссар по Тюменской области Алексей Куличков сообщал о том, что мобилизационные мероприятия на территории региона завершились 28 октября. В настоящее время штабы завершили работу.
1 ноября стало известно о том, что дополнительного указа о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России не будет. Об этом глава комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас.