Жители Тюмени могут познакомиться с чувашской культурой

На открытии выставки «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» выступил Роман Малыгин, и. о. Председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. На мероприятии о любви к своей культуре и о сохранении народных традиций рассказала Любовь Павлова, президент ТООО «Ассоциация чувашей «Таван». Ансамбль «Йамра» спел песни на чувашском языке.