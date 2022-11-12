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Жители Тюмени могут познакомиться с чувашской культурой

12 ноября 14:08
Фото: Дворец национальных культур «СТРОИТЕЛЬ»
10 ноября в ДК «Строитель» открылась выставка чувашской национальной культуры. Тюменцам предлагают окунуться в мир творчества чувашского народа. Вход на выставку бесплатный.
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Тюмень

На выставке «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» горожане могут познакомиться с чувашскими предметами быта, рушниками с орнаментом, игрушками, головными уборами тухья, хушпу, изделиями народных мастеров, текстилем, одеждой.

Посетить выставку желающие могут до 30 ноября, с 9 часов утра до 8 часов вечера. Вход на неё свободный. Можно приходить хоть всей семьей — ограничений по возрасту нет.

Фото: Дворец национальных культур «СТРОИТЕЛЬ»

На открытии выставки «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» выступил Роман Малыгин, и. о. Председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. На мероприятии о любви к своей культуре и о сохранении народных традиций рассказала Любовь Павлова, президент ТООО «Ассоциация чувашей «Таван». Ансамбль «Йамра» спел песни на чувашском языке.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Творчество#Национальности#Выставка#Бесплатное мероприятие
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