Жители Тюмени могут познакомиться с чувашской культурой

На выставке «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» горожане могут познакомиться с чувашскими предметами быта, рушниками с орнаментом, игрушками, головными уборами тухья, хушпу, изделиями народных мастеров, текстилем, одеждой.
Посетить выставку желающие могут до 30 ноября, с 9 часов утра до 8 часов вечера. Вход на неё свободный. Можно приходить хоть всей семьей — ограничений по возрасту нет.
На открытии выставки «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» выступил Роман Малыгин, и. о. Председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. На мероприятии о любви к своей культуре и о сохранении народных традиций рассказала Любовь Павлова, президент ТООО «Ассоциация чувашей «Таван». Ансамбль «Йамра» спел песни на чувашском языке.