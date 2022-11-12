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Жители поселка под Тюменью тонут в грязи из-за бездорожья

12 ноября 09:12
Фото: 1MI
В паблике «Богандинский и точка» жители микрорайона Светлый поселка Боровский пожаловались на бездорожье. В сообщении они обратились к главе поселка Ольге Матовой с просьбой отсыпать щебнем дорогу.
«Здравствуйте, администрация и новая глава Матова Ольга Владимировна! Хочу пригласить вас в мкр. Светлый, ул. Толстого, вы еще о нас не знаете. Дороги нет, вообще никакой, освещения нет! Здесь выживают семьи с детьми. К нам отказываются ехать скорая (неотложная) помощь, ассенизаторские машины, вывоз мусора, такси. Потому как бояться застрять в грязи!» — пишет анонимный пользователь.

Также жители поселка сообщают, что просят сделать новую дорогу уже более трех лет. Однако в ответ они получают лишь обещания. По данным администрации, микрорайона нет в очереди на новую дорогу.

«Мы не просили дорогущий асфальт, просим сделать оканавливание дороги и посыпать ее щебнем», — отмечает жители Богандинского.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы остались без пешеходного перехода из-за дорожных работ. Во время проведения работ по обустройству дороги до улицы Федюнинского, дорожку, идущую через пустырь, перекопали и оставили в «разобранном» состоянии.

#Общество#Деньги#Дороги#Дорога#Благоустройство#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Жалобы#Юлия Николаева
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