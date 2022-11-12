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Затраты тюменцев на шопинг в 2022 году увеличились на 22 млн рублей

12 ноября 13:39
Фото: 1MI
Тюменьстат опубликовал данные о динамике оборота розничной торговли. За 9 месяцев 2022 года жители Тюменской области потратили на 22 млн рублей больше, чем за этот же период 2021 года.
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Тюмень

В январе 2022 года тюменцы потратили более 38,2 млрд рублей, к сентябрю эта сумма выросла до 40 млрд рублей. Больше всего денег в магазинах горожане оставляли в марте и августе — 41,8 млрд и 41,6 млрд рублей соответственно.

По данным Тюменьстата, за 9 месяцев текущего года жители региона потратили на шопинг более 353,6 млрд рублей. А за тот же период прошлого года эта сумма составила 331,3 млрд рублей, что на 22 млн рублей меньше нынешних показателей.

За период с января по сентябрь тюменцы купили непродовольственных товаров на 184,9 млрд рублей, а продуктов — на 168,8 млрд рублей.

Из отчета следует, что минимальный продуктовый набор в сентябре обходился в 5 903 рубля. Самым дорогим он был в июне — 6 672 рубля, а самым дешевым в феврале — 5 691 рубль.

#Общество#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Магазины#Покупки#Продукты#Шопинг#Тюменьстат#Анна Доронина
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