Затраты тюменцев на шопинг в 2022 году увеличились на 22 млн рублей

В январе 2022 года тюменцы потратили более 38,2 млрд рублей, к сентябрю эта сумма выросла до 40 млрд рублей. Больше всего денег в магазинах горожане оставляли в марте и августе — 41,8 млрд и 41,6 млрд рублей соответственно.
По данным Тюменьстата, за 9 месяцев текущего года жители региона потратили на шопинг более 353,6 млрд рублей. А за тот же период прошлого года эта сумма составила 331,3 млрд рублей, что на 22 млн рублей меньше нынешних показателей.
За период с января по сентябрь тюменцы купили непродовольственных товаров на 184,9 млрд рублей, а продуктов — на 168,8 млрд рублей.
Из отчета следует, что минимальный продуктовый набор в сентябре обходился в 5 903 рубля. Самым дорогим он был в июне — 6 672 рубля, а самым дешевым в феврале — 5 691 рубль.