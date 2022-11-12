В Корпорации МСП сообщили о старте программы «выращивания» поставщиков из МСП

Как сообщает со ссылкой на информацию заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, в выгоде окажутся не только малые предприятия, но и крупный бизнес и государство. Малые предприятия, которым предстоит стать участниками программы, получат шанс на развитие, поскольку появятся четкие перспективы и рынки сбыта. У заказчиков появится возможность в нужных им объемах приобретать продукцию российского производства или предоставляемые отечественными поставщиками услуги. А что касается государства, то для него станет возможным технологическое развитие целых отраслей, будут решены задачи импортозамещения, получения налогов и создания рабочих мест. Интерес к программе уже проявлен такими компаниями, как РЖД, «Ростех», «Автодор», и многими другими.
Изменившееся законодательство позволит в рамках программы предусмотреть заключение долгосрочных офсетных договоров. Это оговаривает федеральный закон № 223-ФЗ. В качестве оператора обеих программ выступит Корпорация МСП, сообщает ria.ru.
По словам руководителя Корпорации МСП Александра Исаевича, офсетным договором будет оговорена обязанность МСП-поставщика вкладывать свои или заемные средства в создание нового или модернизацию действующего производства. А на госкомпании, согласно такому договору, ложится обязанность несколько лет осуществлять закупки необходимой им продукции (услуг) у конкретного МСП-поставщика. Объемы поставок также зафиксированы в документе. Сейчас идет работа с заказчиками, уточняются их пожелания, которые зафиксируют офсетные договоры. Исаевич напомнил, что старт механизму офсетных договоров дан в связи с поручением, которое озвучил Владимир Путин на площадке ПМЭФ-2022.
В ходе реализации проекта обязанностью госкомпаний является разработка и утверждение программ, определение основных направлений поддержки МСП-поставщиков, приобретаемых товаров и услуг. Поставщики - победители отбора получат разработанные Корпорацией МСП и региональными организациями инфраструктуры поддержки индивидуальные карты развития.
Во режиме пилота на цифровой платформе МСП.РФ опубликованы запросы от 27 крупнейших заказчиков. Желающие участвовать в нем 59 предприятий МСП, действующие в 26 регионах, прислали 127 заявок.