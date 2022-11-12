В Корпорации МСП сообщили о старте программы «выращивания» поставщиков из МСП

Как сообщает со ссылкой на информацию заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, в выгоде окажутся не только малые предприятия, но и крупный бизнес и государство. Малые предприятия, которым предстоит стать участниками программы, получат шанс на развитие, поскольку появятся четкие перспективы и рынки сбыта. У заказчиков появится возможность в нужных им объемах приобретать продукцию российского производства или предоставляемые отечественными поставщиками услуги. А что касается государства, то для него станет возможным технологическое развитие целых отраслей, будут решены задачи импортозамещения, получения налогов и создания рабочих мест. Интерес к программе уже проявлен такими компаниями, как РЖД, «Ростех», «Автодор», и многими другими.