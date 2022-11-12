У жителей тюменского дома потолки покрылись плесенью из-за протекающей крыши

«Здравствуйте! Устали вести борьбу с нашей управляющей компанией Запад! Ремонт крыши был произведен в 2005 году, каждую весну, осень и любое аномальное погодное явление мы страдаем от затоплений!» — пишут тюменцы.
Постоянные потопы происходят в многоквартирнике по адресу Садовая, 121А. Из-за этого в квартирах жителей появилась плесень. При этом ремонт крыши в здании обещают провести лишь в 2027 году.
На похожие проблемы жалуются и другие подопечные управляющей компании.
«На ул. Полевой все стены в плесени и промерзают. И „Запад“ не принимает ни каких мер. Эта компания не желает работать добросовестно», — пишет под постом Любовь Г.
Между тем, по данным Госжилинспекции Тюменской области, лицензия управляющей компании «Запад» была продлена до 11 января 2028 года.
Ранее «Наш город» писал, что управляющая компания «Партнеры на Щербакова» заплатит 700 тысяч рублей в пользу 13-летней девочки. Ребенок получил травму, поскользнувшись на крыльце.