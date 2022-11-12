Тюменцы разошлись во мнениях о музыке на набережной

«Радио на набережной орет так, что не слышно человека рядом. Я уже не говорю про то, что ребенка невозможно под это уложить. Может сделать потише или просто включить спокойную тихую музыку. Серьезно, как будто на концерте каком-то», — пожаловались местные жители.
Но с этим мнением в комментариях мало кто согласился. Тюменец Сергей написал, что ему бы наоборот хотелось слышать побольше современных хитов, чтобы было весело и радостно.
О том, что набережная — это местная достопримечательность и место для отдыха, а не для укладывания детей, разразился отдельный спор.
Но нашлись и те, кто поддержали автора поста.
«Радио вообще надо выключить», «Мы согласны на классику», — написали жители областной столицы.