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Тюменцы разошлись во мнениях о музыке на набережной

12 ноября 12:52
Фото: nashgorod.ru
В соцсетях горожане начали спор по поводу музыки, играющей из колонок на набережной. Для некоторых музыка слишком громкая и активная, а кто-то наоборот хочет слышать побольше современных треков.
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Тюмень
«Радио на набережной орет так, что не слышно человека рядом. Я уже не говорю про то, что ребенка невозможно под это уложить. Может сделать потише или просто включить спокойную тихую музыку. Серьезно, как будто на концерте каком-то», — пожаловались местные жители.

Но с этим мнением в комментариях мало кто согласился. Тюменец Сергей написал, что ему бы наоборот хотелось слышать побольше современных хитов, чтобы было весело и радостно.

О том, что набережная — это местная достопримечательность и место для отдыха, а не для укладывания детей, разразился отдельный спор.

Но нашлись и те, кто поддержали автора поста.

«Радио вообще надо выключить», «Мы согласны на классику», — написали жители областной столицы.
#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Набережная#Набережная Туры#Музыка#Жалобы
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