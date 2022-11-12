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Тюменцы пожаловались на неправильную санитарную обработку деревьев на Маяке

12 ноября 06:02
Фото: паблик ЧС Тюмень в ВК

Тюменцы пожаловались на неправильную санитарную обработку деревьев на Маяке

Жители Тюмени вновь жалуются на безобразную обрезку деревьев. На этот раз горожанам не понравилось, как провели санитарную обработку растений в районе Маяка. Пост об этом разместил в паблике «ЧС Тюмень» анонимный пользователь.
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Тюмень
«Район Маяк. Долго у нас ещё прикрываясь санитарной обрезкой будут делать с деревьями вот это?» - интересуется житель Маяка.

Тюменец отмечает, что в этот раз неправильно провели обрезку тополей и липы.

Кроме того, по его словам, санитарная обрезка зеленых насаждений была проведена не должным образом – обрезанные ветки деревьев не были обработаны специальным средством.

Между тем, тюменцы в комментариях под постом отмечают, что обрезка деревьев была проведена верно.

«Это не санитарная обрезка! Санитарная обрезка подразумевает удаление больных и сухих веток. А здесь - обрезка по формированию кроны», - пишет Любовь Н.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени спилили деревья. Вырубка произошла на улице Максим Горького. 

#Юлия Николаева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Деревья#Жалобы#Жалоба#Социальные сети#Растения#Благоустройство
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