Тюменцы пожаловались на неправильную санитарную обработку деревьев на Маяке

«Район Маяк. Долго у нас ещё прикрываясь санитарной обрезкой будут делать с деревьями вот это?» - интересуется житель Маяка.
Тюменец отмечает, что в этот раз неправильно провели обрезку тополей и липы.
Кроме того, по его словам, санитарная обрезка зеленых насаждений была проведена не должным образом – обрезанные ветки деревьев не были обработаны специальным средством.
Между тем, тюменцы в комментариях под постом отмечают, что обрезка деревьев была проведена верно.
«Это не санитарная обрезка! Санитарная обрезка подразумевает удаление больных и сухих веток. А здесь - обрезка по формированию кроны», - пишет Любовь Н.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени спилили деревья. Вырубка произошла на улице Максим Горького.