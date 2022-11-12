Тюменцы пожаловались на неправильную санитарную обработку деревьев на Маяке

Жители Тюмени вновь жалуются на безобразную обрезку деревьев. На этот раз горожанам не понравилось, как провели санитарную обработку растений в районе Маяка. Пост об этом разместил в паблике «ЧС Тюмень» анонимный пользователь.

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