Тюменцы недовольны работой одного из городских перевозчиков

К слову, в последнее время жалобы на работу городского транспорта участились. Так, на прошлой неделе «Наш город» писал, что жители Тюмени недовольны работой четырех автобусных маршрутов. В часы пик многие из них переполнены. Некоторые маршруты не останавливаются на остановках по расписанию.