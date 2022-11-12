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Тюменцы недовольны работой одного из городских перевозчиков

12 ноября 09:43
Фото: 1MI
Жители областного центра вновь жалуются на плохую работу общественного транспорта. На этот раз люди негодуют из-за того, что маршрут 57д, услуги которого предоставляет ИП Савельев.
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Тюмень

Сообщение о неудовлетворительной работе маршрута появилось в паблике «ЧП Тюмень ЧС».

«Мы уже не знаем, к кому обратиться на счёт маршрута 57д (ИП Савельев). Сколько можно терпеть издевательства над людьми? Может пора принять жесткие меры в наказании? Может расторгнуть договор с данным перевозчиком? Если суббота или воскресенье, теперь что, не нужно приезжать по графику в ранние часы? Сегодня 12.11.2022 г. на конечную остановку „Московский Дворик“ на время 7.15 маршрутка не пришла», — сообщает в посте Оксана В.

По словам горожанки, перебои в расписании маршрута происходят не в первый раз. Людям даже приходится подстраиваться под расписание маршруток.

К слову, в последнее время жалобы на работу городского транспорта участились. Так, на прошлой неделе «Наш город» писал, что жители Тюмени недовольны работой четырех автобусных маршрутов. В часы пик многие из них переполнены. Некоторые маршруты не останавливаются на остановках по расписанию.

#Юлия Николаева#Общество#Общественный транспорт#Городской транспорт#Общественный транспорт Тюменской области#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Автобусы
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