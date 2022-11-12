Тюменцев сегодня приглашают на продовольственную ярмарку

В областной столице 12 ноября работают сразу 4 ярмарочные площадки. Купить натуральные продукты можно около Выставочного зала по ул. Севастопольская, 12, на Цветном бульваре рядом с аркой со стороны ул. Орджоникидзе, по ул. Льва Толстого, 31, и на пр. Солнечном, 11, возле ТЦ «Заречный двор».