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Тюменцев сегодня приглашают на продовольственную ярмарку

12 ноября 11:31
Фото: 1MI
Сегодня, 12 ноября, в Тюмени проходит продовольственная ярмарка. Она продлится до 17 часов. Тюменцы смогут приобрести свежую продукцию местных производителей.
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Тюмень

В областной столице 12 ноября работают сразу 4 ярмарочные площадки. Купить натуральные продукты можно около Выставочного зала по ул. Севастопольская, 12, на Цветном бульваре рядом с аркой со стороны ул. Орджоникидзе, по ул. Льва Толстого, 31, и на пр. Солнечном, 11, возле ТЦ «Заречный двор».

Все площадки сегодня продолжат работать до 17 часов.  Как рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, на прилавках находятся мясо, рыба, мед и другие продукты от тюменских производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств.

 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ярмарка#Продукты#Покупки#Покупка-продажа#Продовольствие
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