Тюменским воинам передали письма земляков с теплыми словами

Тюменцам, которых отправляют на боевое слаживание в составе подразделений, передают письма земляков. Открытки и письма с теплыми словами и пожеланиями отправляют горожане разного возраста и профессий.
«Некоторые письма прочитал до отправки. Искренне тронули открытки военнослужащим, которые подготовили совсем юные тюменцы и наши уважаемые ветераны войны и труда», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
К солдатам в письмах обратились совершенно разные люди, но все они пожелали им вернуться к родным невредимыми.
Школьница Ира написала, что наши солдаты для нее уже стали героями. Юный тюменец Данила в письме поблагодарил военнослужащих и высказал им свою гордость.
Участник Великой Отечественной войны Александр Дикарев написал, что ждет их возвращения домой как можно скорее. А ветеран труда Лариса Миронова рассказала, что молится за всех воинов, чтобы они вернулись живыми.
«Верю, что так и будет!» — подытожил губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что 11 ноября с железнодорожного вокзала проводили мобилизованных. Каждому из солдат вручили памятную монету. Это новый обычай — монету дают в символический долг, и чтобы отдать его, нужно вернуться живым.