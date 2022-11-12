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Тюменским воинам передали письма земляков с теплыми словами

12 ноября 11:44
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Вчера состоялись вторые проводы мобилизованных. Солдатам передали письма, написанные земляками разных возрастов и профессий. Тюменцы ждут возвращения военнослужащих.

Тюменцам, которых отправляют на боевое слаживание в составе подразделений, передают письма земляков. Открытки и письма с теплыми словами и пожеланиями отправляют горожане разного возраста и профессий.

«Некоторые письма прочитал до отправки. Искренне тронули открытки военнослужащим, которые подготовили совсем юные тюменцы и наши уважаемые ветераны войны и труда», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

К солдатам в письмах обратились совершенно разные люди, но все они пожелали им вернуться к родным невредимыми.

Школьница Ира написала, что наши солдаты для нее уже стали героями. Юный тюменец Данила в письме поблагодарил военнослужащих и высказал им свою гордость.

Участник Великой Отечественной войны Александр Дикарев написал, что ждет их возвращения домой как можно скорее. А ветеран труда Лариса Миронова рассказала, что молится за всех воинов, чтобы они вернулись живыми.

«Верю, что так и будет!» — подытожил губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что 11 ноября с железнодорожного вокзала проводили мобилизованных. Каждому из солдат вручили памятную монету. Это новый обычай — монету дают в символический долг, и чтобы отдать его, нужно вернуться живым.

#Анна Доронина
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