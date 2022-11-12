Тюменские власти рассказали, кто получает в регионе самую большую зарплату

Всего в опубликованном ведомством перечне указано, что на зарплату более 100 тысяч рублей могут претендовать специалисты девяти специальностей. При этом в департаменте труда и занятости населения Тюменской области отмечают, что наиболее высоким спросом у работодателей пользуются представители «рабочих» специальностей.
«В частности, спросом пользуются специалисты следующих профессий: водитель автомобиля, монтажник, бетонщик, каменщик, водитель вездехода, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, изолировщик, электрогазосварщик, плотник, облицовщик-плиточник, электрик цеха, производитель работ (прораб) (в строительстве), слесарь-сантехник, арматурщик, электромонтажник по кабельным сетям, электросварщик ручной сварки, маляр», – отмечают в ведомстве.
Всего на 11 ноября работодателями региона заявлено 24,2 тысячи вакансий.
Ранее «Наш город» сообщал, что средняя зарплата в Тюменской области вырастет до 74 тысяч рублей. Произойдёт к 2025 году.