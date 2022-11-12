Тюменские власти рассказали, кто получает в регионе самую большую зарплату

Всего в опубликованном ведомством перечне указано, что на зарплату более 100 тысяч рублей могут претендовать специалисты девяти специальностей. При этом в департаменте труда и занятости населения Тюменской области отмечают, что наиболее высоким спросом у работодателей пользуются представители «рабочих» специальностей.