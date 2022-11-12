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Тюменские полицейские поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске

12 ноября 04:35
Фото: 1MI
В Тюмени полицейские задержали 30-летнего уроженца Красноярска, который находится в федеральном розыске. Ранее судимого мужчину подозревают в краже смартфонов, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

Мужчина успел совершить несколько преступлений и в Тюмени. В полицию поступило семь заявлений о краже дорогих телефонов от представителей салонов сотовой связи. В одном из торговых центров злоумышленнику удалось похить смартфон стоимостью более тридцати тысяч рублей.

Интересно, что во всех случаях мужчина действовал по определенной схеме. Он долго общался с продавцами, расспрашивая о характеристиках гаджетов и в это время незаметно похищал с витрины дорогостоящие телефоны.

В ходе расследования выяснилось, что разыскиваемый мужчина может скрываться на территории Красноярского края. Его удалось задержать на съемной квартире в Красноярске, откуда он был доставлен в Тюмень.

В преступлениях злоумышленник признался и рассказал, что совершал кражи, разъезжая по стране. Он также совершил аналогичные преступления в Новосибирске, Красноярске, Бийске, Железногорске и Заводоуковске. Похищенные телефоны мужчина продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды. Общая стоимость причиненного ущерба составляет более 300 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области решился на кражу трактора из-за низкой заработной платы.

#Юлия Николаева#Происшествие#Тюмень#УМВД России по Тюменской области#Уголовная ответственность#Кража#Кража из магазина#Розыск#Федеральный розыск
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