Тюменские полицейские поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчина успел совершить несколько преступлений и в Тюмени. В полицию поступило семь заявлений о краже дорогих телефонов от представителей салонов сотовой связи. В одном из торговых центров злоумышленнику удалось похить смартфон стоимостью более тридцати тысяч рублей.
Интересно, что во всех случаях мужчина действовал по определенной схеме. Он долго общался с продавцами, расспрашивая о характеристиках гаджетов и в это время незаметно похищал с витрины дорогостоящие телефоны.
В ходе расследования выяснилось, что разыскиваемый мужчина может скрываться на территории Красноярского края. Его удалось задержать на съемной квартире в Красноярске, откуда он был доставлен в Тюмень.
В преступлениях злоумышленник признался и рассказал, что совершал кражи, разъезжая по стране. Он также совершил аналогичные преступления в Новосибирске, Красноярске, Бийске, Железногорске и Заводоуковске. Похищенные телефоны мужчина продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды. Общая стоимость причиненного ущерба составляет более 300 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области решился на кражу трактора из-за низкой заработной платы.